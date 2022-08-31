У одних недобор, у других 450 человек на место: как прошла приемная кампания в ведущих вузах России в 2022 году

В этом году в фаворе IT-специальности, экономика, менеджмент, реклама и право Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный анализ будет зимой – его традиционно готовят эксперты Высшей школы экономики. А к началу учебного года о приеме первокурсников отчитываются вузы.

БАЛЛЫ ПРОСЕЛИ

После 9 августа, когда завершился основной этап и комиссии опубликовали списки зачисленных, заговорили едва ли не о провале кампании. Мол, даже в топовых вузах просел проходной балл (это балл самого последнего в списке зачисленных). Чтобы заполнить все бюджетные места принимали даже троечников, или объявляли допнабор. А виной тому – отмена второй волны, которая давала дополнительный шанс поступить.

И журналисты, и эксперты по поступлению прошерстили приказы о поступлении этого и прошлого годов. В МГУ самый большой провал с баллами обнаружили на «почвоведении» (с 317 до 255), в ВШЭ подкачали «инфокоммуникационные технологии и системы связи» (с 267 до 218) , в Бауманке – энергомашиностроение (с 257 до 149). В МИСиС (московский технологический) в прошлые годы ниже 230 проходного не было, а на престижные специальности и за 270 переваливало, а сейчас поступили абитуриенты со 180 баллами. Рекордсмен – питерский медицинский университет, где на «лечебное дело» проскочил абитуриент со 146 баллами, в то время как год назад проходной был почти вдвое выше – 276.

...НО В ЦЕЛОМ ВСЕ ХОРОШО

Однако ректоры, которые публично отчитались об итогах кампании, говорят, что в целом все прошло хорошо.

- Конкурс был на уровне прошлых лет, может, даже чуть выше. На бюджет 24 человека на место, на договор – 16. Проходной балл снизился совсем немного: с 96,2 до 96. Приняли 75 олимпиадников, - рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Специальности-лидеры - международные отношения и юриспруденция.

В МГУ бюджетные места заполнили на 100% без проблем. Средний конкурс – 10,5 человек на место, выше, чем в прошлом году, а средний проходной балл у бюджетников - 86,3. Самые высокие баллы ЕГЭ зачисленных на 1 курс – 90,7 (по литературе). Среди поступивших трое 300-балльников и 922 победителя и призера олимпиад.

В СПбГУ тоже говорят о высоком конкурсе: 79 человек на место (а год назад было 69). Даже на платное набор закрыли досрочно - к середине августа, потому что «больше вуз просто не вместит».

В МФТИ рассказали, что у них средний балл – 98. Среди первокурсников каждый второй – олимпиадник, а из поступивших по конкурсу ЕГЭ каждый третий - стобалльник.

В ВШЭ средний балл 96,2, а на договор – 84, примерно на уровне прошлого года. Самый высокий конкурс среди направлений – 97 человек на место. Олимпиадников приняли 1383 (на 100 человек больше, чем год назад) и 490 стобалльников. Проходной балл – на прикладную математику и информатику (310 за три экзамена).

В Бауманке олимпиадников приняли на 20% больше, чем год назад, - 250 человек, хотя список олимпиад, которые они «признают», сократили почти втрое (с 89 до 35).

В ГИТИС на актерском и вовсе мегааншлаг - 450 человек на место!

ВЕЗУЧИЕ ТРОЕЧНИКИ

На проходных баллах ректоры в своих выступлениях старались не акцентировать внимание. Но если спрашивали в лоб про снижение, объясняли так: оно действительно есть на некоторых технических и инженерных направлениях, но на средний балл это не слишком повлияло.

В конце списков зачисленных действительно можно найти одного-двух с невысокими результатами. Это везучие троечники, которые рискнули и – поступили. А места для них освободили нерешительные хорошисты, которые побоялись, что их в последний момент вытеснят из списка, и отнесли документы в вузы попроще или на платку. А списки поступивших правильнее оценивать не по проходному (минимальному) баллу, а по среднему, потому что последний в списке может быть со 149 баллами, а предпоследний – со 170.

Отмечают и то, что в столичные вузы в этом году поступало меньше иногородних. Еще один фактор - профильную математику сдавали порядка 240 тысяч ребят, а контрольными цифрами приема на технические специальности было заложено 250 тысяч мест. То есть недобор был ожидаем. А ведь сдававшие профильную математику поступали еще на экономику и другие нетехнические специальности. Кроме того, нынешние выпускники хуже, чем прошлогодние, сдали физику (средний балл 54, 11), информатику (59,47), обязательный русский (71,4), и это тоже повлияло на общую картину.

СУПЕРСЕРВИС ПОДКАЧАЛ

Многие руководители вузов и приемных кампаний упоминали в своих отчетах некорректную работу суперсервиса «Поступи в вуз онлайн» (на Госуслугах). Сетовали, что перенос данных оттуда в систему вуза проходил с задержкой, что нервировало и комиссии, и родителей абитуриентов. Приводили реальные случаи: сотрудник комиссии сутки провозился с переносом данных, потому что только у него был доступ. В МГИМО абитуриентка с хорошими баллами не нашла себя в списке. Оказалось - из-за сбоя суперсервиса. Вуз поступил по справедливости – взяли ту девушку на бюджет за свой счет. А в Бауманке сработали на опережение и организовали в помощь комиссии студенческий отряд – для работы в социальных сетях и консультаций по телефону. Помогали разруливать технические неурядицы вузовские айтишные команды. В общем, справились. Но укоряли Минобрнауки и Минцифры за то, что суперсервис поздно запустили и не протестировали как следует.

СМЫСЛ УБИВАТЬСЯ С ЕГЭ?

Вузы-то выкрутились, но крайними все равно остались абитуриенты. Каждый второй столкнулся с ошибками в работе суперсервиса, кому-то это стоило нервов, а кому-то бюджетного места. Несправедливо получается: ради баллов ЕГЭ ты не спишь ночами, много занимаешься сам или с репетиторами, даже готов воевать с апелляционной комиссией ради 1-2 баллов. А потом вместо тебя поступит кто-то другой только потому, что он более решительный или прозорливый, чем ты. Увы, отмена второй волны превратила поступление в рулетку.

Но готовиться, конечно, нужно. Причем настолько хорошо, чтобы потом можно было и вуз выбрать, какой хочешь, и запас по баллам был бы максимальным. Что касается суперсервиса, то оба ответственных за него министерства уже два совещания провели по налаживанию системы. Кроме того, министр Валерий Фальков пообещал внести изменения в правила приема и озвучить их в сентябре.

КСТАТИ

На какие специальности был самый высокий конкурс

В этом году в фаворе IT-специальности, экономика, менеджмент, реклама и право. Если конкретно по вузам, то картина такая:

МГИМО - международные отношения и юриспруденция.

МГУ - государственное управление, юридический и экономический факультеты.

СПбГУ - реклама и связи с общественностью (223 человека на место), юриспруденция (139), лингвистика (128).

ГИТИС – на актерском 430-450 человек на место! Но там это обычное дело.

МФТИ - прикладная математика и физика, компьютерные науки и биотехнологии (средний балл ЕГЭ 297-310 по трем экзаменам).

МИСиС - прикладная информатика, прикладная математика, информатика и вычислительная техника.

РУДН - бизнес-информатика (120 человек на место), а также лингвистика, реклама и связи с общественностью, лечебное дело, экология и природопользование.