Песков объяснил молодежи про силу убеждения

Пресс-секретарь президента выступил на просветительском марафоне для молодежи "Знание". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В российской столице в концертном зале "Зарядье" в последний день лета стартовал Просветительский марафон для молодежи "Знание". Спикеры и эксперты у марафона такие, что позавидует иное мероприятия для бизнес-элиты. В первый же день к молодежи в гости пришли Герман Греф и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Последний лихо закрутил интригу своего выступления, задав аудитории вопрос, сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект обладать силой убеждения, этим крайне важным талантом.

Шикарную тему для общения с молодежью выбрал, конечно, Дмитрий Сергеевич. Но исполнил ее он еще более шикарно. Говоря с подростково-юношеской группой собравшихся, он общался не с позиции с высоты своего положения или опыта возраста, а в совершенно серьезной, но при этом не нравоучительной тональности, не диктуя, а как бы размышляя и даже местами советуясь с ними. Талант убеждения, как объяснил Песков, необходим на каждом уровне, от рядового общения внутри семьи и до межгосударственных переговоров, которые ведут лидеры государств.

- Моя задача сейчас, - лукаво усмехнулся Песков, - убедить вас в важности того, что я вам говорю.

А говорил он о весьма серьезных вещах. Апеллируя к историческому опыту и известным выступлениям мировых лидеров, Черчилля, Рузвельта, Сталина, Кеннеди, Песков плавно перешел к современности. В зале правильно угадали слова Путина, но перепутали "Мюнхенскую речь" с "Валдайской", что Песков тут же и отметил. И продолжил.

- "Мюнхенскую речь" надо всю читать, - посоветовал он. – Потому что такой силы убеждения для меня круче этого ничего нет. Это не про конфронтацию, он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить. Но не потому, что у нас нет таланта убеждения. У Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи.

И тут же зачитал фрагмент выступления президента России на Генассамблее ООН в 2015-м, то самое, которое было посвящено пагубности однополярного мира для всей планеты и завершилось знаменитым вопрос: "Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили".

Естественно, без упоминания смерти Горбачева, умершего накануне, и роли его в истории обойтись не могло.

- Ушедший Михаил Сергеевич Горбачев – это государственный деятель, который навсегда останется в истории нашей страны. Многие спорят о той роли, которую он сыграл. Но то, что это был экстраординарный человек, уникальный человек, это однозначно. Его знают, помнят и будут помнить во всем мире. Тоже много споров. Например, окончание холодно войны, - объяснил Песков. - Горбачев дал импульс к окончанию холодной войны, и он искренне хотел верить, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и коллективным Западом. Этот романтизм не оправдался, никакого романтического периода и медового столетия не получилось, кровожадность наших оппонентов проявила себя.

- Хорошо, что мы вовремя осознали это и поняли, - продолжил Песков и поскольку в вопросе затрагивалась и тема убеждения, в ом числе, Горбачева, затронул и этот аспект. – Что касается силы убеждения, то история не знает сослагательного наклонения. Если бы так, если бы сяк, так нельзя. Мы обязаны знать нашу историю, в деталях, каждый иметь свою точку зрения на то, что было хорошо, а что неудачно. Но в любом случае все это наша история, которой мы с вами гордимся и будем гордиться всегда. Потому что это Великая история.