Минобороны: Зеленский продолжает опасные провокации вокруг Запорожской АЭС

Союзные силы на территории Донбасса за двое суток уничтожили более 1700 украинских националистов и 70 бронемашин и танков

Минобороны России сообщает, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы Запорожской АЭС велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Отметим, что Россия неоднократно заявила, что готова оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС. Важно, чтобы члены МАГАТЭ не только получили доступ к достоверной информации вокруг станции с учетом преступных действий Киева, но и не стали жертвами очередной провокации украинских спецслужб.

Пока радиационную обстановку на Запорожской АЭС удается сохранять в норме. На насколько долго хватит сил и нервов у штатного персонала?

В Минобороны отмечают, что все попытки Зеленского провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях с треском провалились.

«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населённого пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков. За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих», - заявил Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Большинство были сразу уничтожены мощным огневым воздействием российских войск. Только пять танков смогли вырваться и удрать обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории.

Десятки военнослужащих ВСУ и единиц бронетехники уничтожены в Дружковке и Карловке.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1, 10 пунктов управления ВСУ, 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: 7 беспилотных летательных аппаратов, перехвачены 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о преступлениях украинских националистов против мирного населения Донбасса проводят осмотр территории в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, подвергнувшихся обстрелам со стороны ВСУ.

По данным следствия, должностные лица из числа командного состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады и 68 отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения от 12.08.1949 и Дополнительного протокола к ней, запрещающим применять оружие, если это может явиться причиной чрезмерных потерь жизни или ранений среди гражданских лиц, отдали подчиненным военнослужащим приказы об обстреле Куйбышевского и Кировского районов Донецка из артиллерийского вооружения калибром 155 мм.

По указанным фактам в отношении названых формирований Вооруженных сил Украины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

280 - самолетов

151 - вертолет

1844 - беспилотных летательных аппаратов

371 - зенитный ракетный комплекс

4592 - танка и других боевых бронированных машин

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3360 - орудий полевой артиллерии и минометов

5155 - единиц специальной военной автомобильной техники