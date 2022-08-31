Лев загрыз посетителя зоопарка в Гане

Когда сотрудники зоопарка вошли к хищникам, мужчина уже был мертв Фото: СОЦСЕТИ

В зоопарке Аккры в Республике Гана посетитель перелез через высокий сетчатый забор и зашел в вольер, где жили лев, львица и два детеныша. Патрульные охранники заметили это слишком поздно: когда царь зверей уже схватил незваного гостя за горло. Когда сотрудники зоопарка вошли к хищникам, мужчина уже был мертв.

Сейчас его личность и мотивы устанавливаются. По одной из версий, он хотел похитить львят, чтобы затем перепродать на черном рынке, но отец встал на защиту детей. Местные политики, комментирующие ситуацию, называют эту версию абсурдной.

«Если вы идете за львятами, львица и самец будут защищать своих детенышей. Пожалуйста, это предупреждение людям, у которых есть другие намерения и скрытые мотивы… это запретная зона» - прокомментировал политик Бенито Овусу Био.

В зоопарке Аккры в Республике Гана посетитель перелез через высокий сетчатый забор и зашел в вольер, где жили лев, львица и два детеныша Фото: соцсети

Никто из львов не воспользовался случаем и не убежал из вольера.

Это не первый случай нападения обитателей зоопарка на людей. Так, 28 августа в Швеции в Оландском парке животных и развлечений работника насмерть загрызла антилопа Канна. Мужчина забирал животных в конюшню после закрытия. Деталей несчастного случая пока не разглашают.

А в июне смотритель частного зоопарка в Мексике был растерзан тигром, когда гладил его во время кормления. 23-летний Хосе де Хесус был укушен в правую руку бенгальским тигром, а спустя несколько часов умер от подозрения на сердечный приступ, сообщили врачи.