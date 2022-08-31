Медуниверситет принял 300 лишних первокурсников и теперь отчисляет их

В университете тем временем пытаются что-то сделать для «отклоненных кандидатов», говорят, что проводят консультации для оказания им помощи Фото: Shutterstock

Многие российские абитуриенты и их родители жалуются на приемную кампанию этого года: мол, вторую волну отменили, из-за чего ребята с хорошими баллами поступили не туда, куда хотели, или даже пролетели. Суперсервис на Госуслугах, через который можно было подавать документы в любой вуз страны, работал со сбоями и заставил многих понервничать. Да, были неприятные моменты. Однако все это и рядом не стоит с обломом, который случился с абитуриентами во Франкфурте-на-Майне.

В тамошнем медуниверситете имени Гете объявили прием на 703 места по направлениям «Медицина» и «Стоматология», пишет Spiegel. Именно столько и набрали на первый курс, приказы опубликовали со списками. А потом схватились за головы: мест-то у них, оказывается, почти вдвое меньше! 381 на медицину и 40 - на стоматологию, всего 421. Выходит, 282 студента лишние. По-хорошему, они не виноваты и нужно всех оставить учиться. Однако университет не готов: пропускная способность лабораторий, разводят руками, не рассчитана на такую толпу.

Теперь бедолаг исключают путем отзыва разрешения на зачисление. Самое обидное, что поступить еще куда-то в этом году никто из них не сможет. После зачисления в медуниверситет Гете ребят исключили из центрального распределения и в списки на их места попали другие соискатели. Если вернуть обратно в систему 282 человека, придется кого-то исключать в других местах, то есть одна несправедливость потянет за собой другую.

“Я получила еще восемь предложений от других вузов, но их срок действия истек из-за этого фальшивого поступления”, - цитирует издание Николь Шенк, одну из обманутых студенток. Девушка четыре года пыталась поступить, и, когда мечта сбылась, сразу на радостях съехала с квартиры и бросила работу.

Жертвы чудовищной ошибки составили онлайн-петицию, которую уже подписали 20 тысяч человек. Несостоявшиеся первокурсники хотят, чтобы университет разруливал эту ситуацию не за их счет, а как-нибудь иначе. И надеются на помощь политиков и общественности.

В университете тем временем пытаются что-то сделать для «отклоненных кандидатов», говорят, что проводят консультации для оказания им помощи. И ждут шквал возражений, которые обиженные могут подать в инстанции в течение 4 недель.