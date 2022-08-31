Венец творенья, дивная Диана

По проведенным опросам в Великобритании смерть принцессы Дианы была важнее, чем Вторая мировая война Фото: REUTERS

Это случилось ночью 31 августа 1997 года. Мерседес врезался в опору тоннеля Альма в Париже. В машине были принцесса Диана, Доди АльФайед и водитель Анри Поль. Они ехали по Парижу со скоростью более 120 километров в час. От папарацци скрывались, как будто бы.

Между тем, мост Альма без всяких английских «разведенок» был достаточно известен. Он был назван в честь победы Наполеона в Крыму, в Альминском сражении. Статуи старого моста использовались для измерения уровня воды в Сене. Тут начиналось действие романа «Триумфальная арка» Ремарка. Рядом ранее Эдуард Мане снимал помещение, чтобы показывать свои полотна. Еще там стоит копия статуи Свободы (ее зовут «Пламя свободы», и еще не понятно, кто чья копия).

Так все перемешалось. А сейчас тоннель под мостом Альма – место, где восторженные женщины со всех континентов приходят и плачут по Диане. Главный вопрос – почему?

ЛЕГЕНДА О ЗОЛУШКЕ

По проведенным опросам в Великобритании смерть принцессы Дианы была важнее, чем Вторая мировая война. Шел двадцатый век. Жили и умирали люди. Но одна блондинка, вышедшая замуж за принца, оказалась важнее для большинства опрашиваемых. Что было причиной?

В 2002 году принцесса Ди вошла в список самых-самых британцев по опросу BBC. То есть, уже умерла, но все равно самая-самая. Она обошла в опросе Дарвина и Шекспира. Уступила Черчиллю и Брюннелю. Про Черчилля все знают, а Брюннель был судостроителем, которого уважали из-за профессии, а не по принципу: «Ого, сбываются мечты домохозяек!».

Диана была мечтой. Встретила принца Чарльза в 16 лет. Он тогда с ее старшей сестрой встречался. Будущей леди Сарой Маккоркодейл. Любила Сара или нет – сейчас непонятно, но к мечте Диана шла через сестру.

Все эти истории про Золушку – ерунда. Очень большие связи изначально, графы и так далее. Никто не подметал порог, никто не коптил личико перед камином. Например, на свои 18 лет как бы «Золушка» получила от родителей квартиру стоимостью в 100 тысяч фунтов. Привела туда еще подружек, жили вместе в веселые семидесятые. Да, Диана Спенсер работала в детском саду помощницей воспитателя. Много было воспоминаний о леди Ди в печати, но ни один ребенок из детского сада как-то не вспомнил красивую девушку.

И это не случайно: девушка без образования подрабатывала везде, и нигде не несла ответственности. То за квартирой присмотреть, то вечеринку организовать. Быть на посылках в детском саду – это потом сыграет для пиарщиков. А потом она стала официальной девушкой принца Уэльского.

Венец творенья, дивная Диана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИНЦЕССА

В этой сказке изначально было очень мало искренности. Да, людям нравилось смотреть на «как бы девушку из народа» с хорошей улыбкой, вышедшую замуж за принца. Но о любви речь не шла: Чарльз сделал предложение после того, как его отец написал сыну суровое письмо. Мол, скомпрометировал девушку. Знакомы они были несколько месяцев, и Диана действительно появлялась на тех же раутах, что и Чарльз, а потом произошла очень удобная утечка в прессу про новую любовь королевского наследника.

Чарльз уже почти 10 лет сходил с ума по Камилле Паркер Боулз, об этом знали и в английских газетах, и в высшем свете. Диана тоже была в курсе, но ее все устраивало. В свои 19 лет она приняла предложение принца. Сыграли «свадьбу века» в 1981 году, а в медовый месяц леди Ди отсыпалась (по ее собственному признанию). Еще она рассказывала потом журналистам, что резала вены.

Читала Диана в основном любовные романы (один из них назывался «Невеста короля»), ревновала к «бывшей», театрально падала в обмороки. Жаловалась на депрессию, страдала булимией, заводила любовников. Надевала красные колготки на официальные приемы. Давала интервью, в которых сознавалось: да, изменяла. Да, пыталась несколько раз покончить с собой. Да, вокруг враги, и они все меня ненавидят.

В результате Диана получила развод после 15 лет брака, 17 миллионов фунтов и ежегодную выплату в 700 тысяч. На булавки, видимо.

РАСПУТНИЦА И ЖЕРТВА

Количество королевской челяди, которое продавало свои мемуары или кусочки записок было большим, чем население средней деревеньки. Лишь бы про Диану. Я вот помню, когда в Европе появилась книга дворецкого Пола Баррела, который сообщал, что Диана обожала выходить во двор в шубе, надетой на голое тело.

Последним любовником леди стал Доди аль-Файед. Сын миллиардера, мусульманин, ради брака с которым Диана могла сменить вероисповедание, не очень подходил для роли отчима наследников Британской короны Уильяма и Гарри. Отец Доди аль-Файеда сразу же объявил, что без вмешательства королевской семьи никакой трагедии не было бы. Официально следствие обвинило шефа службы безопасности

отеля Ritz Анри Поля, который был за рулем. Якобы Анри Поль был пьян, но родители позже подали апелляцию. За 25 лет дело о мертвой принцессе пересматривалось неоднократно.

Похороны Дианы прошли 6 сентября 1997 года. В ее честь на улицы Лондона вышло 3 миллиона человек, а по телевизору трансляцию смотрели почти три миллиарда. На траурной церемонии в Вестминстерском аббатстве присутствовали знаменитые политики, актеры, музыканты – от Маргарет Тэтчер и Нельсона Манделы до Элтона Джона и Тома Хэнкса. Была ли Диана манипуляторшей или ангелом, звание «народная принцесса» навсегда останется за ней.

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