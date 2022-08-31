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В мире31 августа 2022 12:35

Евросоюзу не удалось договориться о тотальном запрете шенгенских виз для россиян

Будет лишь приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме
Людмила ПЛОТНИКОВА
Будет лишь приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме

Будет лишь приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме

Фото: Shutterstock

В Праге закончилась неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза.

На ней рассматривалась инициатива ряда европейских государств, ратующих за полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

Добиться консенсуса не удалось, россияне и далее смогут обращаться в посольства и консульства ряда стран-членов ЕС за шенгенскими визами.

Однако будет приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

- ЕС расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось большинство голосов… Общего запрета на визы для россиян не будет. – заявил он.

Упрощенная процедура предусматривала особую процедуру подачи документов на визы. Теперь заявителям придется собирать больше документов. Будет также увеличен срок рассмотрения обращений, а стоимость консульского сбора вырастет – с 35 до 80 евро.

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