Евросоюзу не удалось договориться о тотальном запрете шенгенских виз для россиян

Будет лишь приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме Фото: Shutterstock

В Праге закончилась неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза.

На ней рассматривалась инициатива ряда европейских государств, ратующих за полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

Добиться консенсуса не удалось, россияне и далее смогут обращаться в посольства и консульства ряда стран-членов ЕС за шенгенскими визами.

Однако будет приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

- ЕС расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось большинство голосов… Общего запрета на визы для россиян не будет. – заявил он.

Упрощенная процедура предусматривала особую процедуру подачи документов на визы. Теперь заявителям придется собирать больше документов. Будет также увеличен срок рассмотрения обращений, а стоимость консульского сбора вырастет – с 35 до 80 евро.