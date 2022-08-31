Европе отключили газ — чем это выгодно для нас: как нехватка топлива в ЕС отразится на ценах

Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате Фото: REUTERS

ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ

Газпром остановил подачу газа в Европу. Пока - на три дня. В 4 часа утра 31 августа прекратилась подача голубого топлива по «Северному потоку» - это связано с проведением плановых ремонтных работ.

«Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», сообщил «Газпром» в своем телеграм-канале.

О такой возможности российская компания предупреждала заранее. Включить газ планируется 3 сентября - тоже в 4 утра. Сейчас по «Северному потоку» прокачивается 33 млн кубометров газа в сутки, так что из-за отключения Европа не досчитается сотни «кубов». Чем это грозит Старому свету?

В ЕВРОПЕ ВСЕ ПОДОРОЖАЕТ

- Конечно, именно эти три дня сильно на ситуацию не повлияют, но там и так проблемы оголены, в Европе, - сказал KP.RU руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. - Ситуация с нехваткой газа наносит серьезный удар экономике Европе, особенно, Германии, как сильнейшей экономике региона. Рекордные данные по инфляции — все это проецируется и на быт граждан. Это ребус для европейских властей — как им сдерживать социальное недовольство. Опасения бунтов высказывали уже и в Бундестаге.

Эксперт отметил, что газ задействован в работе всех отраслей экономики и в производстве множества товаров.

- Энергоносители подорожали в несколько раз, а следом издержки растут по всему спектру — удобрения, машины, сталелитейная промышленность, цветные металлы, алюминиевая отрасль падает в Европе, - продолжил Пасечник. - Подорожают и потребительские товары.

Получается, еще немного — и Европа перестанет быть местом вожделенного шоппинга даже для тех, кто имеет возможность ездить туда беспрепятственно или получать товары через новых русских челноков. Товары уже не будут привлекать своей ценой.

- Если в первый ковидный год газ стоил ниже 100 долларов за 1000 кубометров, то сейчас уже 2,5-3 тысячи, а к концу года вполне реально и до 5 тысяч дойти, - обрисовал ситуацию Александр Пасечник в эфире Радио «Комсомольская правда». - Из-з высоких цен бизнес рушится, началась большая европейская деиндустриализация, все энергоемкие отрасли сокращают производство. Грядет колоссальный экономический кризис с социальными потрясениями. Европа, пытаясь навредить нам санкциями, сама себя привела в ловушку.

А ЧТО У НАС?

- «Газпром» наряду с «Роснефтью» — ведущие налогоплательщики, и рост мировых цен на энергоресурсы приведет к увеличению поступлений в бюджет, - пояснил Пасечник KP.RU. - С пенсиями и социальными выплатами все идет по плану, на заявленную индексацию денег хватит.

Это, конечно, хорошо. Но если уж пошли такие деньги, то не замахнуться ли нам на увеличение пенсий, МРОТ и прочих радостей для малоимущих? Увы, эксперт не разделяет таких ожиданий.

- Нет, каких-то супербонусов не будет, - сказа Пасечник. - У нас консервативный подход. Если есть бюджетный профицит (когда денег больше, чем ожидали — Ред.), то деньги идут в накопитель — в Фонд национального благосостояния до времен, когда будет необходимо их тратить.