Семейные тайны Дмитрия Маликова: певец скрывает правду о своем разводе

Дмитрий Маликов с супругой Еленой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Образцовый семьянин Дмитрий Маликов вдруг нежданно-негаданно стал героем светских хроник. Спустя 30 лет семейной жизни пресса взяла да и "развела" певца с супругой Еленой Изаксон, родившей ему двоих детей. Повод вроде пустяковый: артист опубликовал фото на яхте с четырехлетним сыном Марком, подписал простенько: "Смотрим в будущее..!". А на следующий день проснулся "холостяком". Писали, что певец забрал ребенка и ушел от жены, да и вообще, Маликов якобы увлекся известной красавицей - фотомоделью Ириной Антоненко.

Впрочем, сам Дмитрий слухи опровергает: на днях музыкант лично заявил репортёрам, что в его семейной жизни всё в порядке. Но можно ли верить его словам? Или это как раз тот случай, когда нет дыма без огня? Этот вопрос сайт kp.ru задал известному профайлеру и преподавателю Института психологии управления Илье Анищенко, который консультирует силовые ведомства, банки и госкорпорации, а также ведет свой канал на YouTube "Ложь, эмоции и язык жестов". Кроме того, Анищенко - первый и единственный профайлер, принимающий участие в судах присяжных. Эксперт по лжи изучил видеозапись разговора с Дмитрием Маликовым и пришел к выводу, что артисту есть, что скрывать.

Профайлер Илья Анищенко.

Главный фрагмент видео занял всего несколько секунд:

Журналист: Какие самые невообразимые фейки вы о себе встречали?

Маликов: У меня память короткая. Вот сейчас буквально недавно были два фейка. Во-первых, что я изменил образ. А второй, когда я сфотографировался на отдыхе с сыном - что я с сыном уехал, бросил жену, вообще у меня развод и всё такое прочее. Это... неправда.

По мнению эксперта по лжи, в этом диалоге артист заметно замешкался.

- Он продемонстрировал сигналы сомнения и неуверенности, отвечая на вопрос. Например, я заметил неконгруэнтный сигнал, когда слова расходятся с языком тела, - объяснил Илья Анищенко. - Сначала Маликов помотал головой в стороны, а затем после паузы произнес: "Это неправда". Когда невербальное противоречит вербальному, это подозрительно. Здесь что-то не так.

Кроме того, профайлер отметил еще один момент.

- Обратите внимание, артист отрицает обобщенно, не дает прямого отрицания, не уточняет, что именно является неправдой - это второй сигнал. Возможно, в семье действительно есть проблемы, но развод под вопросом или еще не состоялся, - предположил эксперт по лжи. - И своим поведением Дмитрий это подтверждает. Он делает паузы, его речь сбивается, он тщательно подбирает слова, переступает с ноги на ногу - видно, что эта тема вызывает у артиста стресс. В общем, не убедил - я не верю его словам.

При этом, как отметил эксперт, тема фейков о смене образа у певца не вызвала неприятных эмоций: об этом, в отличие от развода, он говорил совершенно спокойно.

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