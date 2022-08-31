Киевский режим выбирает террор. И это говорит о его слабости

Сотрудники Следственного комитета на месте убийства журналистки Дарьи Дугиной. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

За последние месяцы Киев перепробовал все самые нечеловеческие методы «борьбы с врагом» - от убийств, насилия и грабежа беззащитных мирных жителей, до непрекращающихся обстрелов мирных кварталов и Запорожской АЭС, радиация от взрыва которой, случись что, накроет смертельным ковром не только Украину со всем ее населением, но и рукоплещущую Зеленскому Европу.

«Свои» - чужие

- Они по нам стреляют, не задумываясь, - срывается на крик жительница Энергодара Марина Овсянникова. Ее ВСУ оставили без крыши над головой.

– Изверги! Звери! Других слов у меня нет. Ладно, мне уже на себя наплевать, но у нас же дети! Украинские власти нас просто предали.

В результате недавного массированного артиллерийского обстрела города, когда снаряди сыпались на мирные кварталы каждые 30 секунд, девять человек попали в больницы, разрушений не сосчитать. Били прицельно по мирном жилому кварталу никаких других объектов, «важных для армии» здесь нет. Вот, что рассказывают другие местные жители о том, что творится в Энергодаре, «поливаемого» ВСУ снарядами.

- Дом задрожал. Залито кровью было все!

- Прямое попадание в многоэтажку, снаряд пробил стену.

- Все шумит, люди кричат…

По мнению главы администрации Энергодара Александра Волги, Киев обстреливает город, «чтобы люди не узнали правду».

- Они хотят отомстить жителям города, которые начали сбор подписей с обращением к Гросси (генеральный директор МАГАТЭ, чтобы они воздействовали на украинское правительство и чтобы те прекратили удары, - сказал Волга.

Предполагается, что ВСУ усилило обстрелы города именно перед визитом главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Убить исподтишка

А сегодня очевидно, что главной «военной стратегией» Киев выбрал террор. Чего еще ожидать от озлобленных, плохо отдающих себе отчет в своих действиях людей?

По словам бывшего народного депутата Верховной рады Ильи Кивы, который в своем Телеграм-канале разместил разоблачительный пост, план террора был разработан еще в 2018 году при непосредственном участии Пентагона и СБУ. То есть еще за два года до начала спецоперации, украинские спецслужбы и их западные кураторы, наметили, как будут организовывать на границе с Ростовской и Белгородской областями тайники с оружием и взрывчаткой, которые понадобятся для того, чтобы устраивать теракты по всей территории России.

«Только очень жёсткая и бескомпромиссная реакция по отношению к киевскому режиму поможет пресечь запланированные трагедии, которые могут стоить сотни, а может, тысячи мирных жизней» - высказался бывший нардеп Кива.

Страшно представить, во что бы в итоге вылились намерения, если бы не спецоперация. Хотя, возможно. Подлые вылазки украинских террористов, для которых убить безоружного мирного жителя, «своего» гражданина– это норма, все-таки случаются. Их жертвы на совести Зеленского и его окружения. Если она, эта совесть, конечно, есть.

Еще свежи раны от потери журналистки Дарьи Дугиной, которую 20 августа подорвали в машине украинские диверсанты. Еще помнят люди, как 24 августа погиб глава занятого российскими войсками поселка Михайловка Иван Сушко. В его автомобиль, в котором с отцом ехала его маленькая дочка, как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, тоже подложили взрывное устройство. А 27 августа в той же Михайловке нашли повешенным руководителя местной полиции Андрея Рыжкова. На следующий день, уже в Херсонской области был убит зампредседателя местной администрации по сельскому хозяйству, Алексей Ковалев. Когда-то он был украинским депутатом, но перешел на сторону России. Убили Ковалева в родном городе Голая Пристань, застрелили в собственном доме. Жене замминистра перерезали горло.

«В УкрСМИ большая радость. Пишут, что убили депутата Верховной Рады, перешедшего на сторону народа, министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалёва. Первое покушение было неудачным. Это второе. Все шутят и поздравляют друг друга. Нелюди!» - написал про этот ужасающий случая спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

Досталось от террористов в главе администрации Херсонской области Владимиру Сальдо. 4 августа он был госпитализирован с подозрением на отравление боевыми отравляющими веществами. 6 августа скончался в результате покушения заместитель главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура.

Бойтесь!

Эксперты сходятся во мнении, что все эти зверства направлены на то, чтобы запугать. В первую очередь своих жителей, которые переходят на сторону России. Солдаты ВСУ прикрывались ими как живым щитом, забирали последнее, а теперь – убивают начальников, показывая, насколько длинные руки у киевского режима. Такая же цель – вызвать страх и «одуматься» у жесточайшие расправы над российскими военнопленными: совершенно жуткие видео, гуляющие по сети. На них украинские боевики вырезают людям со связанными руками глаза, кромсают руки и ноги, полосуют ножами лицо, душат, надев на голову пакеты. Что можно сказать про нелюдей, способных на такое?

- К сожалению, террор — это единственная основа, которая позволяет им продолжать вести эту борьбу, потому что многие бы уже перешли на сторону России. – прокомментировал СМИ член Общественной палаты города Москвы Дмитрий Краснов. — Вот они и используют такой метод принуждения. Киев понимает, что если ничего не делать, то все больше городов и сел будет переходить на сторону России. Для того, чтобы этого не случилось, нужно запугать людей. Есть такая поговорка — «Бей своих, чужие бояться будут», — такая примитивная мера для того, чтобы испугать представителей власти на местах.