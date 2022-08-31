Как выглядит место на кладбище, где будет похоронен Михаил Горбачев

Политика похоронят рядом с его супругой Раисой. Фото: Александр БОЙКО

В Москве на Новодевичьем кладбище идет активная подготовка к похоронам экс-президента СССР Михаила Горбачева. Политика похоронят рядом с его супругой Раисой.

Тело Горбачева будет покоиться всего в десяти шагах от генерала Александра Лебедя, которого не стало в 2002 году, и 50 шагах от первого президента РФ Бориса Ельцина, что был похоронен в самом центре кладбища в 2007 году

В Москве на Новодевичьем кладбище идет активная подготовка к похоронам экс-президента СССР Михаила Горбачева. Фото: Александр БОЙКО

"На Новодевичьем кладбище наводят порядок бригады рабочих. Приводят в порядок могилы известных всему миру граждан, меняют местами плитку, подкрашивают мемориалы. Работа кипит на всех аллеях. Горбачева похоронят рядом с Раисой на восьмом участке, но ее памятник никто трогать не будет. Он сразу выделил себе место справа от ее надгробного камня. Там, где его послезавтра похоронят, уберут все посадки. Таким образом появится семейный комплекс-мемориал, над которым будет возвышаться фигура дочери Горбачевых, что сейчас стоит над могилой матери", - передаёт спецкор KP.RU Александр Бойко.

Тело Горбачева будет покоиться всего в десяти шагах от генерала Александра Лебедя, которого не стало в 2002 году, и 50 шагах от первого президента РФ Бориса Ельцина, что был похоронен в самом центре кладбища в 2007 году Фото: Александр БОЙКО

Кроме того, как стало известно KP.RU, родственники Горбачева на кладбище еще не приезжали, как и другие официальные лица. "Кладбище прибрано было еще перед похоронами Владимира Жириновского, потому особенно делать нечего, вот только жаль, что Горбачев умер. Рядом с Раисой придется убрать растения, а там весной бывало зарождалась новая жизнь - гнездились утки", - отметила одна из работниц Новодевичьего кладбища.

На Новодевичьем кладбище наводят порядок бригады рабочих. Фото: Александр БОЙКО

Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года. Первый и единственный президент СССР умер в Москве в Центральной клинической больнице. По словам медиков, последние месяцы политик долго и тяжело болел и практически ни с кем не общался.

Соболезнования родным и близким экс-генсека КПСС в связи со смертью политика уже выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Горбачева похоронят рядом с Раисой на восьмом участке, но ее памятник никто трогать не будет. Фото: Александр БОЙКО

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Кремле пока не приняли решение о том, будут ли похороны Горбачева носить государственный характер. На данный момент неизвестно, планируют ли представители высшего руководства России посещать похороны Горбачева, о возможном приезде в РФ иностранных политиков, общавшихся с экс-президентом СССР, также пока не сообщалось.

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