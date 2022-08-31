Изможденный Александр Буйнов на каталке показал пугающее видео больницы

Певец измучен болью Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Буйнов попал в больницу. Измученный болью артист показал себя в медицинских маске, халате и шапочке. Врачи везут певца на каталке после болезненной процедуры.

Александр Буйнов обратился в больницу с невозможной болью. Артисту сделали блокаду позвоночника. Благодаря болезненному уколу, который притупляет боль в спине, певцу стало легче.

Буйнов признался, что из-за болей он не мог ходить, но эскулапы подняли его на ноги. "Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра. Полетел на работу в Сочи! Отлично все, шикарно", - отметил исполнитель хита "Пустой бамбук".

Тревожные кадры не на шутку испугали его поклонников. На видео изможденный артист лежит на каталке.

Стоит отметить, что 72-летний певец не первый раз жалуется на здоровье. В начале года Буйнов уже побывал в больнице. Тогда он неудачно упал с лестницы и сломал руку. Первую помощь ему оказала супруга Алена, закрепив конечность на самодельной лангете, а потом уже врачи наложили гипс.

А два года назад вокалист показал пугающие фото после операции. Певец резко похудел после хирургического вмешательства. Ему удалили желчный пузырь.

В прошлом певец, напомним, лечился от онкологии. В 2011 году врачи диагностировали у Буйнова рак предстательной железы. Благодаря лечению и поддержке жены, с которой вместе больше 30 лет назад, ему удалось преодолеть недуг. По словам певца, он очень любит жизнь, поэтому даже не позволял себе никаких негативных мыслей во время болезни.