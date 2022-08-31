Сергей Степашин: Горбачёва можно любить или не любить, но это - исключительная фигура

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Известный политик, бывший премьер-министр России, Сергей Степашин высказался об этой неординарной эпохе в российской истории.

- Я, действительно, давно его знал.

У меня личная рабочая встреча была с ним - по итогам деятельности комиссии по расследованию деятельности ГКЧП, таковая была создана указами Ельцина и Горбачева.

Это был сентябрь 1991-го года (после разгрома попытки государственного переворота членами ГКЧП – А.Г.), когда я с Горбачевым лично познакомился.

Был у него в кабинете. Долго ему рассказывал о расследовании, он внимательно слушал. После этого у нас сложились с ним, в том числе, личные отношения.

- Вы же с Михаилом Сергеевичем в один день родились…

- Да, 2 марта. И вот - начиная с 1992-го года, друг друга поздравляли с днем рождения.

С 90-летием я его лично поздравлял, он еще нормально себя чувствовал. В ЦКБ уже находился, я заехал.А с 91-летием уже только по телефону, он был, действительно, тяжело болен.

- Очень неоднозначная реакция общественности на уход этого человека.

- Каждый имеет право на свою оценку. Вот с моей точки зрения Горбачев (я много раз об этом говорил, в том числе, самому Михаилу Сергеевичу, мы много раз с ним встречались в неформальной обстановке)… Да, он попытался дать нам свободу. Мое поколение и я лично, да, я думаю, и нынешнее руководство в большей части страны - это все те, кто вырос очень быстро благодаря перестройке и Горбачеву.

Так бы, наверное, где-то полковниками и служили в лучшем случае.

Однако в масштабах страны этой свободой мы воспользовались очень плохо, на самом деле. И то, что в результате произошло с державой, он чрезвычайно переживал.

- Вы говорили с ним на эту тему?

- Мы с ним беседовали, это было году в 94-95-м - тогда я был директором контрразведки (так тогда называлось ФСБ России. - А.Г.), по поводу того, что ж мы не запросили гарантий-то у немцев на нерасширение НАТО? Речь шла о той самай исторической встрече с Гельмутом Колем (канцлером ФРГ – А.Г.) по нераспространению НАТО. Ну, Михаил Сергеевич как-то так грустно улыбнулся, сказал: «Я поверил на слово.»

Я говорю: «Михал Сергеич, ну, как можно на слово верить немцам? Они же не коммунисты.» Он так засмеялся горько, понимая, что я имею в виду.

А так, конечно, если характеризовать Михал Сергеича, то, наверное, замечательным, лучшим фильмом Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Горбачев таким и оказался: своим среди чужих и чужим среди своих. Трагическая история, трагическая судьба человека.

Пусть земля ему будем пухом. Я думаю, что те, кто понимает глубину возможных перемен, которые могли произойти в моей стране, должны понимать, что Горбачев, безусловно, фигура исключительная. Его можно критиковать, его можно любить и не любить, но это исключительная личность.

- В чем же его исключительность?

- Развернуть таким образом громадную страну, причем, очень быстро… Но в этом, может, и была его ошибка. Знаете, сейчас некоторые представляют его слабеньким, никаким, с Николаем Вторым начинают сравнивать. Ну, слушайте, чего-то я вас, сильных и храбрых, не помню. Я помню «смелое» ГКЧП с трясущимися руками. Предавать своего руководителя – это смело? Как это сделали господа генералы, сейчас они мемуары пишут. У русских, православных людей, а я православный, ты знаешь, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Поэтому тем, кто пытается его сейчас облить грязью, пинать ногами, я бы сказал: не надо этого делать. Посмотрим, что о вас скажут, когда вас не будет.

- Многие не могут простить Горбачеву развала великой коммунистической страны – СССР.

- Борис Николаевич (Ельцин) - вот кто разрушил, так разрушил. Лихо и быстро, я имею в виду коммунистическую составляющую. А Михаил Сергеевич, все-таки, был настоящим коммунистом. Он верил во многие вещи. Маргарет Тэтчер (экс-премьер-министр Великобритании – А.Г.) говорила о нем, что со всем согласна с Горбачевым, я его, говорила, очень люблю, он мне очень нравится даже, она сказала, как мужчина, но я не понимаю, почему он верит в коммунизм. Ну, вот верит и все тут! Коммунизм, вообще-то, для тех, кто, действительно, понимает, что это такое, это вера в справедливость, на самом деле. За нее и боролся Горбачев.

Кстати, он не стал цепляться за власть. Многие говорят, что надо было ему после путча ГКЧП полки поднять, авиацию поднять. Чтобы удержаться у власти. (Как это позже сделал Борис Ельцин, подавивший оружием «бунт» парламентариев в 1993 году – А.Г.). Были у нас горячие головы в ту пору. Но он прекрасно понимал, что надо уходить. Тем более, что лет-то ему было тогда 60.

- Вы знаете, я тоже встречался с Михаилом Сергеевичем, делал интервью. Он мне сказал: «Время Горбачева еще не наступило». Как это понимать?

- Скорее всего, время Горбачева наступило, иначе не было бы перестройки, не было бы 91-го года, когда за два дня закрылся аппарат ЦК партии, а никто на улицу не вышел защищать любимую родную коммунистическую партию. 28 миллионов, на всякий случай, тогда было в этой партии.

Время Горбачева – то есть, время перемен - пришло. Можно сейчас говорить о том, что нужно было сделать все иначе. А попробуй кто-то быть в это время на его месте, ведь он затеял сразу две жестких перестройки – политической системы и экономики.

- И все же. Вы видите ошибки Горбачева?

- Я бы, все-таки, начал с реформирования экономики. И аккуратно двигался в направлении изменения политической системы. Партия ведь, собственно говоря, была не столько политической структурой, сколько госаппаратом. Но это советы постороннего, что сейчас об этом говорить. Одно хочу подчеркнуть: Горбачев любил свою страну.

Так же, как любил свою семью.

Я смотрел спектакль «Горбачев» в театре Наций. Женя Миронов его блестяще сыграл. В спектакле сделан акцент на историю любви Горбачева и его жены Раисы Максимовны. Многим это не нравилось тогда, в период, когда он был первым лицом в государстве. Но потом, когда Раиса Максимовна ушла из жизни, все поняли, что, оказывается, и большой человек, крупный государственный деятель может просто любить, как все люди. Горбачев очеловечил чиновников, функционеров. И за это – отдельное спасибо.

- Как вы считаете, как должна быть увековечена память Михаила Сергеевича?

- Он уже отмечен всеми мыслимыми и немыслимыми наградами.

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