Не по протоколу: Мишустин в Ярославле изменил программу и отправился на место гибели хоккеистов «Локомотива»

Свою рабочую поездку в Ярославль в среду премьер Михаил Мишустин начал с того, что отправился на место гибели в авиакатастрофе хоккеистов клуба «Локомотив». Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Свою рабочую поездку в Ярославль в среду премьер Михаил Мишустин начал с того, что отправился на место гибели в авиакатастрофе хоккеистов клуба «Локомотив». Трагедия произошла 11 лет назад на берегу реки Туношонки. Сейчас на этом месте находится мемориал. Михаил Мишустин возложил цветы и почтил память погибших хоккеистов молчанием.

После этого премьер приступил к рабочей программе. Как и в большинстве других посещаемых регионов, Мишустин решил осмотреть объекты здравоохранения. Премьер посетил строящуюся детскую поликлинику при Клинической больнице №2. Строить ее начали два года назад, а запустить должны к концу этого года.

В клинико-диагностическом отделении поликлиники будут вести приемы узкие специалисты, которых раньше не было в штатном расписании: аллерголог, уролог, детский гинеколог, кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог. Кроме того, в новой поликлинике разместятся физиотерапевтическое отделение, кабинеты лечебной физкультуры и малый бассейн. Это позволит оказывать помощь детям с ограниченными возможностями.

Мишустину показали отделения поликлиники на втором этаже и бассейн на первом этаже.

- Поликлиника замечательная с точки зрения дизайн-проекта, красоты во дворе, широкие коридоры. Главное, чтобы дети не болели. Поэтому блок реабилитации, что мы сегодня видели, наверное, самый важный. Здесь есть возможность пройти диагностику, профессиональную, рядом врачи, - оценил премьер.

Он отметил, что нужно сделать все необходимое, чтобы поликлиника заработала в срок, тем более, что она уже готова на 90%.

Премьер также пообещал, что власти окажут помощь в строительстве хирургического корпуса и больницы скорой помощи в Ярославле.

- В ближайшее время все решим, - сказал Мишустин врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву.

Мишустин также посетил одно из промышленных предприятий региона - завод группы компаний «Промышленные силовые машины». Премьер прошелся по цехам и осмотрел линии сборки, испытаний, пакетирования продукции . Также Мишустину представили готовые образцы - дизельные генераторы и электростанции, газопоршневые станции, насосные установки. На предприятии премьеру рассказали, что реализуют совместные проекты с Белоруссией.

- Очень хорошо. В Союзном государстве обсуждается много вопросов кооперации, сейчас с Минпромторгом мы подготовили матрицу, посмотрим на взаимодействие, связанное и с импортозамещением, и с организацией совместного производства, - заметил Мишустин.

Были и жалобы. На заводе Мишустину рассказали, что компании нефтегазового сектора с госучастием в основном используют дизельгенераторные установки импортного производства и попросили помощи.

- Ходил по вашему заводу и об этом тоже думал, как простимулировать. Мы обязательно такие рекомендации (компаниям нефтегазового сектора, - Ред.) дадим, - пообещал Мишустин.