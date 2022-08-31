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Умные вещи31 августа 2022 15:20

Блогеры получат 100% дохода от рекламы на RUTUBE до конца года

Видеохостинг продлевает акцию со специальными условиями монетизации
Видеохостинг продлевает акцию со специальными условиями монетизации

Видеохостинг продлевает акцию со специальными условиями монетизации

Генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочароввыступил с лекцией о новых реалиях в digital. На примере RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») онпродемонстрировал динамику развития отечественных площадок в новых экономических и социальных условияхи рассказал, как обрести и приумножить свою аудиторию при переходе на платформу и какие есть возможности для монетизации контента.

Впервые RUTUBE анонсировал особые условия монетизации в марте этого года: блогеры получают 100% дохода от рекламы. Эта акция была продлена до 1 сентября и получила название «Лето для блогеров!». В рамках лекции о развитии видеохостинга топ-менеджер RUTUBE объявил о новом продлении особых условий получения дохода от рекламы. Теперь блогерам доступна 100%-ная монетизация до конца 2022 года. Таким образом видеохостинг выражает поддержку своим авторам и мотивирует их на создание нового контента.

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE:

«Обычно доход от рекламы делится между блогером и площадкой в соотношении 50 на 50. Но мы решили пока отказаться от этих условий. Мы прекрасно понимаем, что новые каналы тяжело раскручивать, и хотим мотивировать авторов, предоставив максимальное вознаграждение за показ рекламы в роликах».

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