Блогеры получат 100% дохода от рекламы на RUTUBE до конца года

Видеохостинг продлевает акцию со специальными условиями монетизации

Генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочароввыступил с лекцией о новых реалиях в digital. На примере RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») онпродемонстрировал динамику развития отечественных площадок в новых экономических и социальных условияхи рассказал, как обрести и приумножить свою аудиторию при переходе на платформу и какие есть возможности для монетизации контента.

Впервые RUTUBE анонсировал особые условия монетизации в марте этого года: блогеры получают 100% дохода от рекламы. Эта акция была продлена до 1 сентября и получила название «Лето для блогеров!». В рамках лекции о развитии видеохостинга топ-менеджер RUTUBE объявил о новом продлении особых условий получения дохода от рекламы. Теперь блогерам доступна 100%-ная монетизация до конца 2022 года. Таким образом видеохостинг выражает поддержку своим авторам и мотивирует их на создание нового контента.

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE:

«Обычно доход от рекламы делится между блогером и площадкой в соотношении 50 на 50. Но мы решили пока отказаться от этих условий. Мы прекрасно понимаем, что новые каналы тяжело раскручивать, и хотим мотивировать авторов, предоставив максимальное вознаграждение за показ рекламы в роликах».