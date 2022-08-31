Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: Такого быстрого потепления, как сейчас, на Земле не было 4,5 миллиарда лет

Синоптик Вильфанд объяснил аномальную жару в Европе и России быстрыми климатическими изменениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России уходящее лето 2022 оказалось самым жарким в истории метеонаблюдений. И не только у нас:

- Супержаркое, экстремально жаркое лето было а Европе, - подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Радоваться тут нечему. Волны жары и отсутствие осадков привели к засухе, реки обмелели.

Для климатологов важны не только рекорды сами по себе - но и то, что аномалии повторяются все чаще:

- В прошлом году Всемирная метеорологическая организация отрядила несколько групп специалистов, чтобы проверить реальность температурных рекордов, установленных летом 2021 на юге Италии, в Испании, на Корсике. Настолько они были удивительны. Эти рекорды были подтверждены. А нынешний год существенно превзошёл прошлогоднюю жару, - продолжает Вильфанд. - Когда отмечается отдельный аномальный эпизод - как, например, +38 градусов в заполярном в Верхоянске - это объясняется синоптическими факторами.

Но когда повторяемость экстремальных событий увеличивается статистически, это говорит о том, что климат, безусловно теплеет. И мы уже сейчас живем в новом климате.

С июля российские метеорологи начали пользоваться новыми климатическими нормами - как и их коллеги в других странах. Техническая вроде бы штука. Но и она говорит о том, насколько быстро меняется климат. Что такое климатические нормы? Средняя температура в каждом городе, для каждого дня по данным за 30 лет. Раньше синоптики использовали нормы, рассчитанные на основе наблюдений за 1961 - 1990 годы. Теперь ориентиром стали данные за 1991 - 2000 годы. Когда в прогнозах говорят, что в Москве не 5 градусов теплее нормы, - сравнивают с «нормальный» погодой именно для этого тридцатилетия.

- Если сравнить старые нормы и новые, в Москве средняя температура июля повысилась на 1,5 градуса. В августе на градус. И так же во многих городах. И это всего за 30 лет, даже не за время жизни одного человека. Невероятная, потрясающая скорость! Нашей Земле 4,5 млрд лет, и никогда не было такой скорости потепления. Более высокие температуры были, безусловно. Но темпы климатических изменений сейчас фантастические.