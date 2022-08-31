«ЗооДруг» привез в Мариуполь и зоопарк в Придорожном корм для животных

Фото: Пресс-центр КП

Две тонны корма для собак и кошек и две с половиной тонны корма для птиц и грызунов в зоопарк в Придорожном привез «ЗооДруг» в последний лета.

Фото: Пресс-центр КП

- Ученые-биологи и практики ветеринарии, присоединившиеся к кампании «ЗооДруг» в конце весны под эгидои вице-президента РАН Ирины Донник, считают важным оказание помощи животным не только с точки зрения милосердия и поддержки населения, охваченного гуманитарным кризисом, но и как необходимые меры для недопущения распространения через животных опасных инфекционных заболевании, - сказала Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и инициатор кампании «ЗооДруг». - Мы решили приурочить доставку очередной партии корма в Мариуполь к этому профессиональному празднику, чтобы отметить вклад коллег и всех тех неравнодушных людей, которые продолжают заботиться о животных на Донбассе, несмотря на все трудности, и содеи ствуют решению санитарно-эпидемиологических и ветеринарных задач.

Фото: Пресс-центр КП

Корм для собак и кошек получили Мариупольский зоопарк, 30 волонтеров города, которые заботятся о бездомных животных, а также сотрудники местных СИЗО и женской колонии, опекающие 15 собак при этих учреждениях.

Фото: Пресс-центр КП

А в зоопарке в Придорожном, куда был доставлен корм для птиц и грызунов, обитают 15 тысяч голубей, пять тысяч попугаев и множество морских свинок и других видов грызунов.

Фото: Пресс-центр КП

Справка «КП»

Всероссийская кампания по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» запущена по инициативе Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 31 марта 2022 года.

В её рамках проводится сбор денежных средств, кормов и ветеринарных препаратов, осуществляется вывоз животных без владельцев в Россию, а помощь отправляется зоопаркам и приютам Донбасса и в близлежащие регионы.

Оргкомитет «ЗооДруга» объединил ведущие российские фонды и организации, которые оказывают помощь как диким, так и одомашненным питомцам – всего более 15 организаций и проектов, среди них Общественные палаты ДНР и ЛНР.

Пункт приёма помощи «ЗооДруг» действует в общественном центре сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса в здании Общественной палаты РФ на Миусской площади.

Вся информация о принимаемой помощи и новости публикуются в официальном телеграм-канале всероссийской кампании «ЗооДруг».