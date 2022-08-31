Сергей Лавров: «Ответим Западу жестко, но не во вред себе»

Глава МИД РФ побеседовал с молодыми участниками марафона общества «Знание». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил сегодня на проходящем в эти дни просветительском марафоне Российского общества «Знание». Запад объявил против нашей страны крестовый поход, обвинив Москву в том, что она «играет не по правилам». С треском рвутся прежние политические и экономические связи, помогавшие хоть как-то поддерживать мировую стабильность, дипломатическая риторика стала походить на воинственную. Необходимо срочно вернуть в межгосударственные отношения рационализм и конструктивный подход. Этому и было посвящено выступление министра, тема которого была обозначена как «Дипломатия эмоций: убеждение и удержание».

Аудиторию составляли молодые люди - студенты различных вузов, активисты молодежных организаций. Глава МИД обратился к ним со вступительным словом, а затем ответил на вопросы ребят. Приводим наиболее интересные фрагменты из сказанного Сергеем Лавровым.

О ПОЛИТИКЕ ЗАПАДА

Запад объявил себя победителем в холодной войне, пытается установить свое доминирование в мире. Шаг за шагом, наращивая незаконное давление на нас и другие страны, готовя против нас восьмой пакет санкций, Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся им же самим принципы глобализации. Открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности - это все было в одночасье перечеркнуто. Беззастенчиво используют Украину, как «анти-Россию», как инструмент ослабления нашей страны, создают на украинской территории плацдарм для будущих действий против России.

О НАШЕМ ОТВЕТЕ

Россия переживает сейчас эпоху, когда может полагаться только на себя. Нельзя поддаваться негативным эмоциям, опускать руки. Будем отвечать жестко, но не во вред себе. Когда наши западные партнеры переживут свой период мракобесия и захотят вернуться к нормальному, человеческому, равноправному общению, наверное, мы должны быть готовыми, чтобы их принять в сообщество нормальных государств. Но, конечно, на тех условиях, которые устраивают всех. На стороне России - Устав ООН и 80% населения планеты, живущего в тех странах, которые не поддержали западные санкции против РФ. Никаких трагических катастроф я не предвижу. В мире преобладают тенденции в пользу возвращения к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству суверенных государств.

О ВЫСЛАННЫХ ДИПЛОМАТАХ

Около 200 российских дипломатов вернулись из недружественных государств, из них 90% уже трудоустроены либо в нашем центральном аппарате, либо они уже согласились на загранкомандировку в страны Африки, Азии или Латинской Америки, и, конечно же, мы намерены значительно расширить наше дипломатическое присутствие на пространстве СНГ. Высылая наших сотрудников, западные партнеры при этом очень хотят сохранить свои команды в Москве, чтобы не потерять возможность коммуникации. Логику их действий понять трудно.

О ПОДДЕРЖКЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Готовы возобновить с регионом прямой диалог - к этому готово руководство Приднестровья, к этому мы призываем. Но, судя по публичным заявлениям президента Молдавии Санду и ее команды, они под диктовку США и Евросоюза прямого диалога не хотят, видимо, рассчитывая на вариант недипломатического решения. Мы внимательно следим за ситуацией.

О ПРИНЯТИИ УКРАИНСКИХ РЕГИОНОВ В СОСТАВ РФ

Я бы не стал сейчас гадать. Судьбу тех территорий, которые мы освобождаем от неонацистского режима, будут решать, конечно же, те люди, которые там живут. Задача специальной военной операции заключается в демилитаризации Украины в том смысле, чтобы с территории этой страны не проецировались какие-либо угрозы безопасности Российской Федерации.

О ПОПЫТКАХ «ДЕКОЛОНИЗАЦИИ» РОССИИ

На днях в Европе собрались какие-то люди, представившие бредовые проекты расчленения России на, кажется, 30 разных частей. Эти планы раньше кочевали по американским политологическим структурам, и вот теперь выставлены публично. Мы этого, конечно, никогда не допустим. А эти личности напоминают «пикейные жилеты», известные по классике Ильфа и Петрова. Или могу еще напомнить русскую поговорку про Емелю. Она к ним вполне подходит.