Виталий Милонов: "Пугачева - Крабовидная туманность, а Галкин - мелкий скунс в желтых штанишках. Им пора развестись!"

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кто только не высказался в последние дни о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Вот и депутат Виталий Милонов решил вставить свои пять копеек во всенародный спич. Церемониться со звездной семьей многодетный отец не стал.

Виталий Милонов заявил, что Алле Пугачевой и Максиму Галкину "пора уже развестись". После чего бросился оскорблять шоумена.

"Пугачева, как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова про Россию не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись. Галкин - мерзкий тушкан!" - воскликнул 48-летний политик в эфире шоу "Место встречи" на канале НТВ.

Милонов также вспомнил и о поступке Ингеборги Дапкунайте. По его словам, он не понимает, как звезды, ставшие известными благодаря России, могут сейчас поливать ее грязью.

"Галкина на порог пускать нельзя! Пнем Максима под его желтую попу. Он - подлец и негодяй, как и Дапкунайте. Мерзоты! Сейчас эти обедневшие артисты хотят московское бабло, не надо им верить!" - сказал, как отрезал, Милонов.