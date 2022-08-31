Михаила Горбачева похоронят рядом с его супругой Раисой, скончавшейся осенью 1999 года. Фото: Александр БОЙКО

На самом статусном кладбище страны - Новодевичьем наводят лоск бригады рабочих. Приводят в порядок могилы известных всему миру великих граждан СССР и России, меняют местами плитку, подкрашивают мемориалы. Работа кипит на всех аллеях. Ведь здесь вот-вот состоятся похороны бывшего руководителя огромной страны, Генсекретаря ЦК КПСС, первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

С раннего утра на Новодевичьем кладбище начали готовиться к погребению бывшего президента СССР. Фото: Александр БОЙКО

- Горбачева похоронят рядом с его женой - Раисой, на восьмом участке, - показала сотрудница кладбища место погребения Михаила Сергеевича.

- Но там же возвышается памятник, его временно подвинут, демонтируют?

- Нет, памятник никто трогать не будет. Видите, три туи рядом с могилой Раисы Горбачевой? Вот тут сам Горбачев себе сразу и выделил место… Справа от ее надгробного камня. Уберут все посадки. Туи оставят...

Могила Раисы Горбачевой на Новодевичьем кладбище. Фото: Александр БОЙКО

Таким образом, на Новодевичьем появится "семейный склеп» или небольшой комплекс-мемориал Горбачевых. И памятник - в виде фигуры дочери Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны, что сейчас стоит над могилой матери, будет возвышаться над ними обоими.

- А сам Горбачев давно приходил на могилу супруги? Может, дочь, внучки навещают, цветы приносят?

- Не припомню. Не подскажу… Давно их не видели.

- А кто здесь прибирается? Горбачев деньги оставлял на ухаживание за мемориалом?

- Государство здесь все содержит.

Я прошелся вокруг - посмотреть, кто из знаменитостей будет на Новодевичьем соседом Михаила Горбачева. Всего в десяти шагах - могила генерала Александра Лебедя, которого не стало в 2002 году. А в 50 шагах - могила первого президента России Бориса Ельцина, он был похоронен в самом центре кладбища в 2007-м. Так два политика, два руководителя страны, враждовавшие между собой в жизни, окажутся снова рядом после смерти...

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