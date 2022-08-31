Мельник разбушевался и перешел к "ковровым бомбардировкам"

Андрей Мельник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем ближе дата отъезда посла Украины в Германии Андрея Мельника домой в Киев, тем беспощаднее он становится к "врагам Укрорейха". А, собственно, терять уже все равно нечего. Ну, даже если объявят его персоной нон грата в Берлине (а такие голоса, наконец, начали звучать в немецком политикуме), тем больше он станет персоной грата в МИД Незалежной.

И Андрей Мельник с пылом истового бандеровца, прекрасно понимая, что другие свято чтут его дипломатический статус и его морда лица не подвергается никакой опасности, начал "ковровые бомбардировки. Из серии "запомните меня таким".

Ба-бах – и первой прилетело министру обороны Германии Кристине Ламбрехт. Она имела неосторожность снова заявить, что запасы и арсеналы Бундесвера настолько истощены поставками вооружений Киеву, что о наращивании дальнейших поставок не может быть и речи.

- Я должна признать как министр обороны: мы достигаем пределов того, что может отдать Бундесвер, - имела наглость заявить фрау Ламбрехт. - Бундесвер должен быть в состоянии гарантировать защиту страны и Евросоюза. Как министр обороны я позабочусь о том, чтобы так и было.

Тут, конечно, они немного сами виноваты, потому что в Берлине между собой не договорились по вопросу поставок. И практически одновременно глава МИД Германии, другая фрау, приятная вол всех отношениях, по имени Анналена Бербок заявила нечто противоположное: "В случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, в том числе поставками тяжёлого оружия". И Мельник не преминул этим воспользоваться.

- Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле? – издевательски спросил украинский посол и прикрепил к своей публикации диаграммы, из которых следовало, что Германия поставила только девять процентов САУ Panzerhaubitze и семь процентов РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.

Надавав фрау по щекам, Мельник обратился к другим фронтам. Следующим участком "коврового" метания той субстанции, которую мечет Мельник по врагами, стали торговые отношения Германии с "Газпромом", в частности, рекордная прибыль, полученная российским концерном от этой торговли.

- 41,6 Миллиарда евро рекордной прибыли для российской военной техники. Только в 1-м полугодии 2022 года, чтобы продолжать войну на уничтожение против украинцев, и Германия, возможно, остается самым важным клиентом, - возмутился Мельник и воззвал. – Газовое эмбарго должно наступить немедленно.

Хоть бы подумал, дурашка, что в этом случае Киеву скоро совсем нечего будет кушать, потому что прекращение того же транзита российского газа приведет к прекращению платежей за транзит. Хотя, конечно, с нашей стороны возражений нет, пусть Европа сама себя задушит, или Киев поспособствует ее удушению.

Покончив с делами земными, украинский посол вдруг обратился к религиозным материям.

- Обидно, что на Общем собрании Вселенского Совета Церквей также приветствуются представители Русского Православия в Карлсруэ, - написал он, укорив, судя по всему, Папу Римского, которому и без того в эти дни приходится по полной огребать от Украины и киевских активистов и миссионеров.

Ну, человек почувствовал себя настолько выше земных дел, что, похоже, возомнил себя Богом и начал давать наставления понтифику и главам всех конфессий. "Азм есть Мельник, и Мельник един для всех". Тут одной бригадой психиатров уже не справиться.

Но тут подошло время десерта, и Мельник и здесь узрел зраду. Наверное, ему попалась плитка "неправильного" шоколада. И он набросился на производителя, который, к неудовольствию Мельника, не ушел из России.

- Ура, «Квадратный, практичный, кровавый» вернулся. RitterSport выдержал критику и продолжает поставки в Россию. Это никогда не будет забыто, накинулся он на производителя известной торговой марки и пообещал собственникам компании. - Украинцы НИКОГДА не прикоснутся к вашему шоколаду, герр Ronken & Co. Удачи в отношениях с агрессором.

Никого не пропустил, ни о ком не забыл. Впрочем, как же я мог пропустить. Посол Украины в Германии Андрей Мельник почему-то ни одним словом не упомянул предшественника Зеленского на посту президента Украины – Петра Порошенко, собственника кондитерского концерна "Рошен", который не закрыл свою кондитерскую фабрику на территории, как он любил говорить, "страны-агрессора". И получал прибыль от нее до тех пор, пока коварный "агрессор" вдруг сам не закрыл это производство из-за многолетней и традиционной украинской бизнес-традиции по неуплате налогов.

Или это другое, господин как бы посол?

Что-то подсказывает, что чем ближе дата отъезда, тем более возбужденным начнет становиться Мельник. И просто "дайте ему селедки что ли" тут не отделаться. Нужны усилия медицины. Может и покусать при встрече.

Впрочем, есть еще надежда, что посол (пока еще) Украины просто пал в неравной схватке с огнедышащим зеленым змием.