Строим вместе

Глава ДНР побывал на объектах, которые восстанавливают специалисты из России.

Такой масштабной стройки, которая развернулась сейчас, города Донбасса не видели десятки лет. Регионы России сплотились вместе с жителями республик, чтобы поскорее наладить в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях новую мирную жизнь. Программа шефской помощи уже дает свои плоды.

«Будем помогать и дальше»

Чтобы отремонтировать дороги, восстановить коммунальное хозяйство и привести города в порядок - нужна спецтехника. И немало. Ее в ДНР регулярно передают российские регионы-шефы. Так, на днях Владимирская область направила в Докучаевск автокран, комбинированную дорожную машину, погрузчики, автовышку и внедорожник. Также в городе работает более сорока владимирских специалистов. Они восстанавливают то, что разрушили украинские боевики.

- Уверен, что наши специалисты и техника помогут докучаевцам восстановить коммунальное хозяйство, подготовить город к зиме. К учебному году наш регион отправит дополнительную партию школьных учебников. Будем помогать и дальше, - пообещал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Жители Докучаевска ценят такую поддержку и намерения.

- Восемь лет мы были под обстрелами со стороны украинских военных и мечтали о том, как все отстроим, возродим. Благодаря России сейчас делаем это, - говорит местная жительница Светлана Левицкая.

Планы расписаны до конца года

Магаданская область помогает восстанавливать соцобъекты в Ждановке. Российские строители почти привели в надлежащий вид детский садик № 3 «Уголек», ремонт в котором не делался 30 лет.

- Уже на 80 процентов закончили крышу, начали монтаж окон. По плану все закончим к 28 августа. Также Колыма закупила для садика игрушки, оргтехнику, холодильники, другие необходимые вещи и оборудование, - поведал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В целом до конца года магаданские строители запланировали отремонтировать 28 объектов в Ждановке. Уже сейчас работы ведутся на 22.

- Область также передала в помощь городу 10 единиц спецтехники. Кроме того, в Магадане побывали 170 детей и работников системы образования из Ждановки. Спасибо магаданцам за активную вовлеченность в восстановление этого города республики, - поблагодарил глава ДНР Денис Пушилин.

Торез помолодел

Приморский край восстанавливает Торез. Здесь сейчас ремонтируют школы, дороги, меняют старые трубы городских коммуникаций.

- К счастью, наш город не пострадал от боевых действий, но он разрушен от старости. Основная проблема у нас была с дорогами, также лет 50 - 60 вода не подавалась по графику. Все задачи по восстановлению разделены на три этапа и будут выполнены за три года, - поделился планами глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко.

Жители говорят, что за два месяца в городе было сделано больше, чем за последние 30 лет.

- Изумительно! Я, как автомобилист, просто в восторге. Думаю, что все в таком же восторге, - восхитился житель Тореза Александр Геращенко, оценивая качество новых дорог.

- Приморский край очень помог школе. Строители отремонтировали фасад, поменяли окна и ступеньки. Мы очень рады и благодарны за это, - с улыбкой рассказала директор школы № 11 Зинаида Бадаева (на фото).

Школу планируют сдать до 27 августа.

Сначала - свет, тепло и вода

Одна из главных задач, которую поставили главы российских регионов - подготовить подшефные города и поселки к зиме. Зона ответственности Сахалина - Шахтерск. Сахалинские рабочие определили проблемные места в здешней коммунальной сфере, помогли рассчитать объемы работ, привлечь подрядчиков - местных и российских.

- Группа из 10 сахалинцев участвует в подготовке к зиме 70 многоквартирных жилых домов, а также ряда объектов электроснабжения и водоотведения, - сообщили в правительстве региона.

Чтобы проверить, как продвигаются работы, в Шахтерске даже побывал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

- Наши специалисты говорят, что шахтерское коммунальное хозяйство застряло в 60 - 70-х годах прошлого века. Свой след оставили и боевые действия. Поэтому задачу следует разделить на этапы. В первую очередь надо дать людям, натерпевшимся от боевых действий, свет, тепло и воду. После решения горящих вопросов - разработать план глубокой модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие два-три года и помочь реализовать его, - подчеркнул Алексей Белик.

Без перерывов и выходных

К 1 сентября школы будут отремонтированы.

Ясиноватую восстанавливают специалисты из Челябинской области. По словам мэра прифронтового города Дмитрия Шевченко, работы в Ясиноватой практически не останавливаются.

- Есть восстановительная бригада, в которой ежедневно работает 70 человек. Разрушений в городе очень много, поэтому пока не можем выделить время на восстановление частного сектора, но позднее обязательно сделаем это, - уточнил мэр Ясиноватой.

Недавно Челябинская область направила в город 25 тонн стройматериалов. А до этого - 16 единиц дорожно-строительной техники: экскаваторов, погрузчиков и самосвалов.

- Мы видим, как Россия восстанавливает Донбасс. Мы мечтаем о мире, ждем, когда украинские националисты перестанут нас обстреливать. Уверены, что их отгонят так далеко, что до нас они не достанут. А люди у нас такие, что готовы работать на благо своего края, не покладая рук, восстанавливать, налаживать мирную жизнь вместе с россиянами, - заверила жительница Ясиноватой Валентина Кордова.

Работы ведутся и в Харцызске. Специалисты из Нижегородской области сейчас заняты благоустройством своего подшефного города.

Работы ведутся всюду.

Нижегородцы реконструируют площадь Ленина и бульвар Шевченко.

- По старым эскизам восстанавливают лепнину на Дворце культуры - его тоже ремонтируют. А еще подрядчики из Нижнего Новгорода занимаются ремонтом дорог, водопроводных сетей, школ - программа помощи большая. Даже сейчас, когда работы еще не завершены, уже доставляет удовольствие пройтись по аллеям бульвара, - поделился впечатлениями Денис Пушилин.

На бульваре будут установлены новые фонари, скамейки, детские площадки. Его украшением станет фонтан.

Глава ДНР побывал на объектах, которые восстанавливают специалисты из России.

К 1 сентября школы будут отремонтированы.