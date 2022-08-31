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Политика31 августа 2022 18:36

Строим вместе

Работа российских специалистов, помогающих восстанавливать города Донбасса, вышла на новый уровень
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Глава ДНР побывал на объектах, которые восстанавливают специалисты из России.

Глава ДНР побывал на объектах, которые восстанавливают специалисты из России.

Такой масштабной стройки, которая развернулась сейчас, города Донбасса не видели десятки лет. Регионы России сплотились вместе с жителями республик, чтобы поскорее наладить в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях новую мирную жизнь. Программа шефской помощи уже дает свои плоды.

«Будем помогать и дальше»

Чтобы отремонтировать дороги, восстановить коммунальное хозяйство и привести города в порядок - нужна спецтехника. И немало. Ее в ДНР регулярно передают российские регионы-шефы. Так, на днях Владимирская область направила в Докучаевск автокран, комбинированную дорожную машину, погрузчики, автовышку и внедорожник. Также в городе работает более сорока владимирских специалистов. Они восстанавливают то, что разрушили украинские боевики.

- Уверен, что наши специалисты и техника помогут докучаевцам восстановить коммунальное хозяйство, подготовить город к зиме. К учебному году наш регион отправит дополнительную партию школьных учебников. Будем помогать и дальше, - пообещал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Жители Докучаевска ценят такую поддержку и намерения.

- Восемь лет мы были под обстрелами со стороны украинских военных и мечтали о том, как все отстроим, возродим. Благодаря России сейчас делаем это, - говорит местная жительница Светлана Левицкая.

Планы расписаны до конца года

Магаданская область помогает восстанавливать соцобъекты в Ждановке. Российские строители почти привели в надлежащий вид детский садик № 3 «Уголек», ремонт в котором не делался 30 лет.

- Уже на 80 процентов закончили крышу, начали монтаж окон. По плану все закончим к 28 августа. Также Колыма закупила для садика игрушки, оргтехнику, холодильники, другие необходимые вещи и оборудование, - поведал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В целом до конца года магаданские строители запланировали отремонтировать 28 объектов в Ждановке. Уже сейчас работы ведутся на 22.

- Область также передала в помощь городу 10 единиц спецтехники. Кроме того, в Магадане побывали 170 детей и работников системы образования из Ждановки. Спасибо магаданцам за активную вовлеченность в восстановление этого города республики, - поблагодарил глава ДНР Денис Пушилин.

Торез помолодел

Приморский край восстанавливает Торез. Здесь сейчас ремонтируют школы, дороги, меняют старые трубы городских коммуникаций.

- К счастью, наш город не пострадал от боевых действий, но он разрушен от старости. Основная проблема у нас была с дорогами, также лет 50 - 60 вода не подавалась по графику. Все задачи по восстановлению разделены на три этапа и будут выполнены за три года, - поделился планами глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко.

Жители говорят, что за два месяца в городе было сделано больше, чем за последние 30 лет.

- Изумительно! Я, как автомобилист, просто в восторге. Думаю, что все в таком же восторге, - восхитился житель Тореза Александр Геращенко, оценивая качество новых дорог.

- Приморский край очень помог школе. Строители отремонтировали фасад, поменяли окна и ступеньки. Мы очень рады и благодарны за это, - с улыбкой рассказала директор школы № 11 Зинаида Бадаева (на фото).

Школу планируют сдать до 27 августа.

Сначала - свет, тепло и вода

Одна из главных задач, которую поставили главы российских регионов - подготовить подшефные города и поселки к зиме. Зона ответственности Сахалина - Шахтерск. Сахалинские рабочие определили проблемные места в здешней коммунальной сфере, помогли рассчитать объемы работ, привлечь подрядчиков - местных и российских.

- Группа из 10 сахалинцев участвует в подготовке к зиме 70 многоквартирных жилых домов, а также ряда объектов электроснабжения и водоотведения, - сообщили в правительстве региона.

Чтобы проверить, как продвигаются работы, в Шахтерске даже побывал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

- Наши специалисты говорят, что шахтерское коммунальное хозяйство застряло в 60 - 70-х годах прошлого века. Свой след оставили и боевые действия. Поэтому задачу следует разделить на этапы. В первую очередь надо дать людям, натерпевшимся от боевых действий, свет, тепло и воду. После решения горящих вопросов - разработать план глубокой модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие два-три года и помочь реализовать его, - подчеркнул Алексей Белик.

Без перерывов и выходных

К 1 сентября школы будут отремонтированы.

К 1 сентября школы будут отремонтированы.

Ясиноватую восстанавливают специалисты из Челябинской области. По словам мэра прифронтового города Дмитрия Шевченко, работы в Ясиноватой практически не останавливаются.

- Есть восстановительная бригада, в которой ежедневно работает 70 человек. Разрушений в городе очень много, поэтому пока не можем выделить время на восстановление частного сектора, но позднее обязательно сделаем это, - уточнил мэр Ясиноватой.

Недавно Челябинская область направила в город 25 тонн стройматериалов. А до этого - 16 единиц дорожно-строительной техники: экскаваторов, погрузчиков и самосвалов.

- Мы видим, как Россия восстанавливает Донбасс. Мы мечтаем о мире, ждем, когда украинские националисты перестанут нас обстреливать. Уверены, что их отгонят так далеко, что до нас они не достанут. А люди у нас такие, что готовы работать на благо своего края, не покладая рук, восстанавливать, налаживать мирную жизнь вместе с россиянами, - заверила жительница Ясиноватой Валентина Кордова.

Работы ведутся и в Харцызске. Специалисты из Нижегородской области сейчас заняты благоустройством своего подшефного города.

Работы ведутся всюду.

Работы ведутся всюду.

Нижегородцы реконструируют площадь Ленина и бульвар Шевченко.

- По старым эскизам восстанавливают лепнину на Дворце культуры - его тоже ремонтируют. А еще подрядчики из Нижнего Новгорода занимаются ремонтом дорог, водопроводных сетей, школ - программа помощи большая. Даже сейчас, когда работы еще не завершены, уже доставляет удовольствие пройтись по аллеям бульвара, - поделился впечатлениями Денис Пушилин.

На бульваре будут установлены новые фонари, скамейки, детские площадки. Его украшением станет фонтан.

Глава ДНР побывал на объектах, которые восстанавливают специалисты из России.

К 1 сентября школы будут отремонтированы.

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