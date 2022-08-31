Финалист шоу «Голос» Антон Токарев спел в ролике «Национальной Лотереи»

Финалист восьмого сезона популярного телешоу «Голос» Антон Токарев.

Финалист восьмого сезона популярного телешоу «Голос» Антон Токарев спел песню, звучащую в ролике новой лотереи «Мечталлион», первый тираж которой будет разыгран 1 октября в эфире одного из федеральных каналов. Как отмечают организаторы, особенностью лотереи станет возможность для большего числа игроков получить денежные призы.

Гендиректор оператора лотереи ООО "Спортивные Лотереи" Михаил Волков отметил, что бренд высоко ценит сотрудничество с молодыми артистами. По его словам, организаторы хотят изменить представление людей о лотереях, а для этого нужен диалог с аудиторией всех возрастов.

Токарев, особенно запомнившийся зрителям песней "Седьмой лепесток", записал кавер на известный всей стране хит "Разговор со счастьем": "Вдруг как в сказке скрипнула дверь...". "Посыл песни как раз и заключается в том, что человек верит в свое счастье, - отметил певец. - "Мечталлион" – тоже про возможность осуществить свою мечту".

Билет, в котором совпадут все 16 чисел, получит суперприз. Организаторы отмечают, что приобретая билеты, участники поддерживают отечественный спорт.

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ООО «Спортивные лотереи» - оператор всероссийских государственных лотерей, организатор которых - Министерство финансов РФ.

Розыгрыши лотереи «Мечталлион» будут проходить еженедельно.

Сведения об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения доступны на www.nloto.ru или по телефону 8 800 333-7-333.