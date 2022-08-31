Герои спецоперации «Z»: старшина Гордиенко заминировал спящих украинских диверсантов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Наши герои обеспечили срыв атак, предотвратили контрнаступления националистов и получили государственные награды. Но служат они не ради похвалы.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дисциплина — мать победы», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время итальянских и швейцарских походов он напутствовал своих воинов словами: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

ВЗЯЛ ШТУРМОМ ДВЕ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ

Младший сержант Сергей Тырышкин

Фото: Министерство обороны РФ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, младший сержант Сергей Тырышкин выполнял задачу по штурму укрепленных позиций украинских националистов в окрестностях одного из населенных пунктов. В ходе боя, действуя смело и уверенно, Сергей прицельным огнем из БМП подавил 2 долговременные огневые точки противника, чем лишил националистов возможности вести огонь по российским военнослужащим. Лишившись огневой поддержки, украинские боевики, неся существенные потери, спешно покинули позиции и отступили. По итогам штурма было уничтожено до 25 украинских националистов, при этом Сергей, ведя прицельный огонь из БМП, ликвидировал до 5 боевиков».

СКОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ

Сержант Андрей Кабанцев

Фото: Министерство обороны РФ

«Сержант Андрей Кабанцев, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял специальные задачи вблизи одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Выполняя поисковые мероприятия на подступах к поселку, Андрей выявил опорный пункт националистов с оборудованными позициями для ведения минометного огня, 2 замаскированных танка, а также реактивные системы залпового огня. Оценив ситуацию, сержант Андрей Кабанцев оперативно передал координаты обнаруженных объектов противника на вышестоящий командный пункт. В соответствии с точно определенными Андреем координатами по объектам незамедлительно был нанесен артиллерийский удар, в результате которого опорный пункт боевиков и техника были уничтожены».

ЗАМИНИРОВАЛ НАЦИОНАЛИСТОВ ПОКА ОНИ СПАЛИ

Старшина Владимир Гордиенко

Фото: Министерство обороны РФ

«Старшина Владимир Гордиенко в ходе выполнения задач по выявлению действующих в заданном районе диверсионных групп противника обнаружил укрепленные позиции украинских националистов, на которых находилось до 15 боевиков. Ночью, используя условия местности, Владимир скрытно подобрался к скоплению боевиков и произвел минирование их позиций, после чего, удалившись на безопасное расстояние, осуществил подрыв. В результате смелых и самоотверженных действий старшины Владимира Гордиенко, вооруженная группа украинских националистов была ликвидирована".