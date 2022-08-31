Детям в Донбассе раздали школьную форму и рюкзаки

Добровольцы сформировали и доставили гуманитарную помощь.

СОБРАЛИ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Помощь в Донбасс идет из разных уголков России благодаря многочисленным организациям, желающим помочь в тяжелый час. Особое внимание накануне 1 сентября - детям. Народный фронт и Совет блогеров подготовили к началу учебного года 1300 детей благодаря акции «Возвращая детство». В сборе приняли участие 40 популярных блогеров, которым за три недели удалось собрать 10 миллионов рублей.

- На эти деньги были закуплены рюкзаки, школьная форма, теплые вещи, канцелярия, - сообщили волонтеры президентского движения.

Представители Совета блогеров и Народного фронта передавали наборы лично в руки адресатам - воспитанникам детских домов, пациентам реабилитационных центров, детям, живущим с матерями и бабушками.

- Ребята видели столько боли. Они на самом деле - дети войны. Не жалею, что приехала сюда оказать помощь этим ребятам, она им очень нужна, - заявила блогер с миллионной аудиторией Дарья Стабецкая.

Помощь в виде школьных наборов для 1300 ребят собрал Народный фронт и Совет блогеров.

Блогеры пробыли в республике три дня, и каждый день они общались с детьми.

- У каждого ребенка своя особенная история. Диме и Сереже было 5 и 7 лет, когда их папа погиб под минометным обстрелом, вытаскивая с поля боя раненого товарища, - рассказывают благотворители. - Папа Маши вместе с братом-близнецом встретил войну на своей улице - блокпост был установлен прямо напротив дома. Вместе ушли воевать, вместе и погибли на том самом блокпосту в один день. Это определило мечту девочки - стать врачом.

«СПАСАЯ ЖИЗНИ, ОСТАНОВИТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО»

Иван - доброволец ВСКС.

Школьные наборы в ДНР доставили добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

- Сначала гуманитарный груз привезли к нам в штаб. Мы все расформировали, погрузили в колонну и доставили в Донбасс, - рассказывает руководитель группировки ВСКС в Ростовской области и руководитель Свердловского регионального отделения Ильяс Тлеубаев (на фото).

Для студентов-спасателей ВСКС такие поездки регулярны. Они начали доставлять помощь, в том числе и на освобожденные территории, сразу, как это потребовалось.

- Штаб гуманитарной помощи «Мы вместе» в Ростове-на-Дону открылся в феврале. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей принимают заявки от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и от благотворителей. В феврале и марте у нас работало 185 человек на складе. Также мы занимаемся аварийно-восстановительными работами, - говорит Ильяс Тлеубаев.

- Кому чаще всего нужна помощь, и как вы решаете, кому ее оказывать?

- Мы собираем заявки, встречаемся с администрациями городов и районов и точечно оказываем помощь. В основном это семьи с детьми до 3 лет, люди с ограниченными возможностями здоровья, те, кто потерял кров. Также доставляем помощь в медицинские учреждения. Меньше чем за 20 дней мы раздали гуманитарку в 50 населенных пунктах. Нами уже доставлены сотни тонн гуманитарной помощи, которую собирает вся Россия. Недавно была поставка оборудования в роддом в Донецке, который 12 июня попал под обстрел. Месяц назад отделение снова приступило к работе.

Ильяc Тлеубаев помогает жителям Донбасса с февраля. Месяц он занимался гуманитарной и спасательной работой в Ростовской области, потом в Свердловской области, в июне вновь приехал в Ростов-на-Дону, где находится штаб добровольцев.

- Когда ты понимаешь, что люди нуждаются в помощи, поступить иначе ты не можешь, - говорит Ильяс. - В 2006 году я стал спасателем. Наверное, нас тяжело понять, но, спасая одну жизнь, остановиться невозможно. У меня в региональном отделении больше 400 добровольцев, которым я должен показывать пример. Мы с нашей командой участвовали в ликвидации последствий природных катаклизмов. В 2010 году тушили пожары по всей стране. После наводнения в Иркутске полтора месяца помогали людям выкачивать воду и строить дома. Наша команда спасения - это большая дружная команда, которая работает по всей стране.

ДОБРОВОЛЬЦЫ - ЭТО ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Своей историей поделился и доброволец Забайкальского регионального отделения Иван Бармин. Парень рассказал, что, когда Донбассу понадобилась помощь, откликнулись многие, и он в том числе.

- Забайкальский край собирал помощь людям. Когда мы отработали там, я решил отправиться в составе сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Ростов-на-Дону, чтобы ездить в Донбасс и оказывать помощь лично. Я не мог остаться в стороне, - говорит Иван. - Считаю, что добровольцы - это тренд современной России, и очень важно, что есть такая организация, которая предоставляет знания, чтобы помощь была профессиональной.

По словам Ивана, во время поездок в Донбасс он почувствовал особую энергетику.

- Когда мы отвозили в город Кировск гуманитарную помощь, воду, мы заехали в гости в пожарно-спасательную часть. Командир части меня поразил своей выдержкой и стойкостью, своим отношением к службе, люди там очень добрые и вежливые. Ощущалась положительная энергетика, казалось, что ты где-то в родном месте, - рассказывает доброволец.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приморском крае сформирован волонтерский отряд «Тигр», добровольцы из которого отправились в Торез.

- На данный момент в отряде 20 человек. Это одна смена, которая едет на две недели для выполнения гуманитарной миссии в Донбасс - в зону ответственности Приморского края, - поясняет руководитель Приморского регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» Юрий Бакуров. - В дальнейшем будет проведен набор еще одной смены, которая отправится следом, и далее по очереди.

Все волонтеры в Торезе будут оказывать помощь местному населению. Побратимские отношения с этим городом Приморский край установил в мае.