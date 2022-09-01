Исследование: оптимисты часто оказываются долгожителями. Но почему?

Коллектив ученых из Гарварда решил расширить рамки и посмотреть, как живут и веселятся разные люди – в холодных и теплых странах, богатые и бедные. Вот только закавыка – изучали лишь женщин. Фото: Shutterstock

С детства нам внушали: минута смеха заменяет килограмм таблеток. Помню, я впервые услышал эту сентенцию, когда классе в третьем жутко температурил, валялся дома и смотрел передачу «Будильник» (была такая). Я тут же начал натужно гоготать, но не помогло. А теперь выясняется – правда. Ученые из Гарварда проделали колоссальную работу, чтобы доказать то, что мы и так знали из советских детских программ.

В смехе только девушки

Вообще-то исследования про то, что оптимисты живут дольше, уже проводились. Но, как ни странно, в основном в южных странах (Испания, Италия) и среди бедняков. Ученых всегда интересовало, почему некоторые люди без гроша, без нормальной пищи, без медицины – доживают до ста лет. И почему в основном в теплых странах. Все изучив, они приходили к выводу, что «кто весело смеется» (цитируем опять же советскую песенку) тот долго и живет

Коллектив ученых из Гарварда решил расширить рамки и посмотреть, как живут и веселятся разные люди – в холодных и теплых странах, богатые и бедные. Вот только закавыка – изучали лишь женщин. Зато – почти 200 тысяч сразу. Но почему не мужчин? Первое, что приходит на ум: мужиков что изучать, смеются мало, злоупотребляют нехорошими привычками, и с долгожительством поэтому туго. Но причина другая: исследование финансировала организация, которая заботится о здоровье женщин. Ну, дамы так дамы! Так даже интереснее.

Богатые тоже веселятся

Рассматривали судьбы женщин из разных стран, разных рас (сделали специальную методику, чтобы распространить выводы на все человечество). Надо было найти людей, про которых довольно много известно: сколько прожили, чем болели, а главное, как смотрели на жизнь. Оптимистично или не очень. Удивительно, но такие данные есть: медики во время осмотров фиксируют в том числе поведенческие модели, так что вот – нашли. Стали анализировать, применяя хитрые математические приемы (регрессия Пуассона – нам это ничего не говорит, да и не суть).

Сразу бросилось в глаза, что веселухи и оптимистки прям били рекорды долгожительства, и в 90 лет еще катались на велосипедах и устраивали розыгрыши подругам. Но ученые не лыком шиты, и сразу задались вопросом: а чего это они такие веселые? Может, богатые? Этим-то отчего унывать. А у богатых врачи на подхвате, еда хорошая, санатории разные, вот и живут. Проверили: с уровнем жизни вообще не связано никак. Богатые плачут. Богатые смеются. Бедные делают то же самое. Богатые живут мало, если занимаются самоедством. Бедные – долго, если сохраняют оптимизм.

Суконная истина

Как не испытать глубокое удовлетворение от того, что прописная истина оказалась научной правдой. Возможно, ученые из Гарварда проведут опрос и докажут, что Солнце действительно встает на Востоке. Мне почему-то сразу вспоминается девчачья группа 90-х Midi, Maxi & Efti, которая пела прямо словами гарвардского исследования («негативные живут меньше, не будь негативным»). При этом в клипе девчонки выглядели так, будто их заставляют петь изысканными пытками и во весь этот позитив они не очень верят. И тем не менее – а, собственно, почему так? Что такого есть в «позитивном мышлении»?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к не менее грандиозному исследованию Университета Бостона еще 2019 года. Только подумать: в 1976 году они отобрали 121 тысячу медсестер (опять дамы) и наблюдали за ними все эти годы, записывая показатели здоровья и проводя опросы. В результате вот что решили.

Оптимисты просто ведут более здоровый образ жизни. Не курят, не пьют и не едят сомнительные продукты. Но стоп, почему так? И как же образ пьянчужки-веселушки (видимо, образ литературный и выдуманный)? Вы удивитесь, как все просто. Одни и те же гены кодируют оптимизм, врожденное «правильное» поведение (обостренный инстинкт самосохранения на самом деле) и долгожительство. То есть связь-то обратная: если у тебя крепкие гены, в которых уже заложена долгая жизнь, ты будешь веселым, потому что одно подразумевает другое. А если гены у тебя так себе, хоть обсмейся, толку не будет. Впрочем, ЗОЖ все-таки помогает частично преодолеть заложенные генами проблемы со здоровьем. Так что чистая вода, а не газировка, и спорт, а не диван. Оптимистом не станешь, но десяток лет себе добавишь.