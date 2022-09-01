Гипноз, программирование и манипуляции: эксперт раскрыл методы телефонных мошенников

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году поддалась уловкам мошенников и сообщила им секретные данные своих банковских карт. И злоумышленники похитили ее деньги. Правда, средства удалось вернуть. Как противостоять ловкости мошенников, KP.RU рассказал Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

- К сожалению, уловки мошенников (звонки от имени полиции, банков и продавцов интернет-площадок) не теряют актуальности, - говорит эксперт. - Методы социальной инженерии, основанные на отличном знании психологии и поведенческих реакций людей позволяют злоумышленникам обманывать граждан на миллионные суммы.

Главное правило — не верить незнакомцам. Пусть даже они очень убедительно что-то рассказывают. А если начинают настойчиво просить или требовать совершить действия в режиме “здесь и сейчас”, — класть трубку.

- Важно понять и запомнить, что конфиденциальные данные – ПИН-коды, пароли, CVC, цифры из СМС-сообщений — являются секретными и не подлежат разглашению, - напоминает Сергей Кузьменко.

Аферисты умело нажимают на эмоциональны рычаги, применяют инструменты нейро-лингвистического программирования, поэтому еще один важный совет — повышать уровень личной осознанности и прокачивать эмоциональный интеллект.

Напомним, нейро-лингвистическое программирование (НЛП) – метод, придуманный американскими психологами в 1970-е годы с благой целью: помогать невротикам преодолевать свои комплексы. Метод основан на том, что нашим поведением можно управлять с помощью внешних воздействий вроде жестов (по телефону – не актуально) и в особенности слов. Вообще-то наука отвергла принципы, лежащие в основе методики, и сейчас НЛП считается псевдонаукой. Тем не менее, мошенники активно его применяют и он вроде бы неплохо работает. В России он известен как «цыганский гипноз наяву», из чего следует, что американцы на самом деле не изобрели НЛП, а просто обобщили известные практики.

Эмоциональный интеллект – наша способность быть «умным в чувствах». Например, если ваш друг страдает, вы испытываете искреннее сочувствие и желание помочь. Такая реакция рассматривается как «умная», и у вас, стало быть, высокий эмоциональный интеллект. Если человек «бесчувственный чурбан», то наоборот. Предполагается, что чуткий человек более «умный» в том, что касается эмоций, и вовремя распознает обман. Навыки «эмоционального интеллекта» в самом деле можно развить с помощью десятков, если не сотен, методик. Поищите в Сети.

Но пресс-секретарь президента дал понять, что его дочь испытала нечто вроде гипноза. Можно ли загипнотизировать по телефону?

Отчасти да, говорит эксперт.

- Цель манипулятора - поддержание контроля над другим человеком. Именно поэтому мошенники делают все, чтобы человек не успел опомниться и включить здравый смысл.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ШАНТАЖУ

Советы от Роскачества:

1) Внимательно слушайте, что вам говорят. Например, если вам звонят «из полиции», не принимайте сразу все «за чистую монету». Старайтесь слушать детали – неуверенный голос, странные шумы «за кадром», путаницу в названии «организации», из которой звонят. Так можно легко отличить мошенника от настоящих правоохранителей.

2) Сразу озвучьте свои опасения и подозрения в связи с услышанным.

3) Прямо скажите, что вам нужно время подумать.

4) Сообщите, что сами позвоните в свой банк \ отделение полиции, чтобы узнать всю информацию.

5) Обрывайте связь.