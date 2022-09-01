«Я в полуобморочном состоянии»: Гузеева пожалела, что согласилась заменить Нагиева в шоу «Голос 60+»

Лариса Гузеева. Фото: соцсети.

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась своими впечатлениями от съемок в телешоу «Голос 60+». Известная актриса заменила в проекте ведущего Дмитрия Нагиева. Гузеева призналась, что страшно переживает, поэтому съемки даются ей непросто. Она постоянно сравнивает себя с предшественником, и ей кажется, что она подводит команду.

Актриса рассказала, что из-за стресса на съемочной площадке она находится в «полуобморочном состоянии». Впрочем, по словам Ларисы, она волнуется перед каждым ответственным проектом и всегда жалеет, что согласилась вести очередное телешоу.

- Я в полуобморочном состоянии … Куда бы меня ни приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» Потому что я «психическая», в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила, - рассказала Гузеева в интервью Первому каналу.

Дмитрий Нагиев 10 лет был бессменным ведущим шоу «Голос». Сейчас он решил взять творческий отпуск. Известно, что актер не будет участвовать в съемках как минимум один сезон. Гонорар заменившей его Гузеевой за работу в шоу «Голос 60+» составит около 2 миллионов рублей в месяц. При этом зарплата актрисы в проекте «Давай поженимся!» была в два раза меньше.

В очередном сезоне «Голоса 60+» звездными наставниками стали Валерий Сюткин, Елена Ваенга, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Новая ведущая шоу Лариса Гузеева работает как на сцене, так и с гостями шоу – родственниками конкурсантов, которые поддерживают поющих в «аквариуме». Пятый сезон шоу «Голос.60+» выйдет в сентябре в эфире Первого канала.