В Израиле спасатели обнаружили в жилом доме неожиданный источник трупного запаха

Выставят ли ему счет спасатели, которым пришлось поработать в качестве уборщиков, пока неизвестно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители одного из многоквартирных домов израильского курортного города Эйлат были вынуждены вызвать спасателей. Причиной стало ужасное зловоние, просачивающееся из-под дверей одной из квартир, в котором бывалые люди опознали трупный запах.

На стук в дверь никто не отвечал, а мобильник соседа оказался выключенным. Конечно же, жильцы дома сразу предположили худшее.

Прибывшие спасатели выбили дверь в квартиру и практически сразу обнаружили источник миазмов – им оказались… забытые на кухне мясные стейки.

Вполне естественно, что в жару сырое мясо испортилось очень быстро и стало причиной волнений для целого дома.

Несколько позже выяснилось, что живущий в квартире одинокий мужчина просто был вынужден на несколько дней уехать по делам. А стейки на столе оставил в спешке – приготовить не успел, вернуть назад в морозильник просто забыл.

Теперь за свою рассеянность мужчине придется платить. Как минимум – за ремонт двери. Выставят ли ему счет спасатели, которым пришлось поработать в качестве уборщиков, пока неизвестно.