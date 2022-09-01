Неугомонные: Польша, Латвия, Эстония и Литва потребовали дальнейших ограничений поездок россиян в страны ЕС

B заявлении стран Прибалтики и Польши есть особая оговорка о том, что двери шенгенской зоны однозначно должны быть открыты для российских диссидентов Фото: REUTERS

Главы МИД прибалтийских стран и Польши сделали совместное заявление о возможном введении ограничений на въезд для россиян с шенгенскими визами. Принятое ЕС решение об отмене упрощенного визового режима русофобов не удовлетворило.

Теперь главы внешнеполитических ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на все лады повторяют сказанную ранее глупость, гласящую, что россияне представляют «серьезную угрозу общественной безопасности» стран Евросоюза.

Они убеждены, что шаги, предпринятые альянсом в создании трудностей для перемещения граждан России, - это лишь первый этап в ужесточении политики альянса по отношению к россиянам.

– Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим введение на национальном уровне временных мер по запрету на выдачу виз или ограничение пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности, – сказано в совместном заявлении.

Финляндия, имеющая границу с Россией, присоединиться к прибалтам с поляками пока не захотела, заявив, что не видит в российских туристах угрозу безопасности страны.

– Это этический вопрос, – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.

Кстати, в заявлении стран Прибалтики и Польши есть особая оговорка о том, что двери шенгенской зоны однозначно должны быть открыты для российских диссидентов.