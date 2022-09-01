Подавляющее большинство индийцев разделяет мнение правительства Нарендры Моди, отказавшегося от антироссийских шагов Фото: REUTERS

Индийский писатель и журналист Уллех Н.П. в статье для старейшей австрийской газеты Wiener Zeitung заявил, что Индия не является вассалом США, и, соответственно, американские власти не имеют ни малейшего права навязывать индийскому народу и правительству этой страны свои условия. В том числе, навязывать отношение к России.

– Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы, – написал журналист.

Также он подчеркнул, что подавляющее большинство индийцев разделяет мнение правительства Нарендры Моди, отказавшегося от антироссийских шагов в своей внешней политике.

Уллех напомнил, что Россию и Индию связывают давние дружеские связи, а взаимодействие двух государств в военной сфере длится не одно десятилетие. Исходя из этого, Нью-Дели будет преследовать свои стратегические интересы, даже если они не соответствуют чаяниям Вашингтона.

– Если войны плохи, то войны, ведущиеся под ложным предлогом установления демократии – еще хуже, – считает автор статьи.

Кроме того, он напомнил, что современные войны придумала далеко не Россия, а плоды прошлогоднего бегства США из Афганистана Индия пожинает до сих пор.