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В мире1 сентября 2022 5:40

Индийский журналист: «Мы – не вассалы США»

Американским властям объяснили, что те не имеют права диктовать Индии свои условия
Юрий МАЙБОРОДА
Подавляющее большинство индийцев разделяет мнение правительства Нарендры Моди, отказавшегося от антироссийских шагов

Подавляющее большинство индийцев разделяет мнение правительства Нарендры Моди, отказавшегося от антироссийских шагов

Фото: REUTERS

Индийский писатель и журналист Уллех Н.П. в статье для старейшей австрийской газеты Wiener Zeitung заявил, что Индия не является вассалом США, и, соответственно, американские власти не имеют ни малейшего права навязывать индийскому народу и правительству этой страны свои условия. В том числе, навязывать отношение к России.

– Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы, – написал журналист.

Также он подчеркнул, что подавляющее большинство индийцев разделяет мнение правительства Нарендры Моди, отказавшегося от антироссийских шагов в своей внешней политике.

Уллех напомнил, что Россию и Индию связывают давние дружеские связи, а взаимодействие двух государств в военной сфере длится не одно десятилетие. Исходя из этого, Нью-Дели будет преследовать свои стратегические интересы, даже если они не соответствуют чаяниям Вашингтона.

– Если войны плохи, то войны, ведущиеся под ложным предлогом установления демократии – еще хуже, – считает автор статьи.

Кроме того, он напомнил, что современные войны придумала далеко не Россия, а плоды прошлогоднего бегства США из Афганистана Индия пожинает до сих пор.

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