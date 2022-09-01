В Минюсте США рассказали, что хотел спрятать Трамп у себя дома

По мнению чиновников, бывший президент США пытался спрятать секретные документы, чтобы помешать расследованию Фото: REUTERS

Министерство юстиции США прокомментировало прошедшие в начале августа обыски в частной резиденции экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

По мнению чиновников, бывший президент США пытался спрятать секретные документы, чтобы помешать расследованию.

В министерстве утверждают, что первые подозрения появились после того, как в июне сотрудники Федерального бюро расследований прибыли в поместье Мар-а-Лаго, чтобы забрать у Трампа документы, которые должны находиться в Белом доме. Якобы именно тогда агенты службы поняли, что часть документов от них спрятали. После того, как следствие пришло к выводу, что Трамп не собирается передавать бумаги добровольно, и было принято решение о проведении обыска в его резиденции.

После обыска в Минюсте США был подготовлен отчет, в который вошла и фотография разбросанных по полу документов с грифами «секретно» и «высшая степень секретности», которая, по утверждению ФБР, сделана в поместье Трампа.

– Отвратительно наблюдать, как ФБР во время рейда в Мар-а-Лаго беспорядочно разбросало документы по всему полу (пытаясь представить, что это сделал я!), а затем выставило фотографии для всеобщего обозрения, – прокомментировал фото сам Трамп.

В Минюсте утверждают, что неоднократно и безрезультатно пытались убедить Трампа передать документы добровольно. Сам же бывший глава американского государства называет дело против него сфабрикованным и отвергает любые обвинения.

Впрочем, обвинений как таковых пока и нет, кроме невнятного заявления о том, что Трамп якобы попытался спрятать документы, чтобы помешать расследованию. Какому именно расследованию и как могли помешать спрятанные документы – тайна за семью печатями. Кроме того, совершенно неясно, будут ли Трампу официально предъявлены уголовные обвинения, и в чем они могут состоять.