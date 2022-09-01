Западный альянс столкнулся с серьезной внутренней угрозой

Орбан – премьер-министр Венгрии, а не Германии, Украины или всего ЕС. И, заступая на этот пост, он давал присягу своей стране, а не Киеву Фото: REUTERS

Противники венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии не могут успокоиться. Они изо всех сил пытаются дискредитировать его в глазах "мировой общественности", не отдавая себе отчет в том,Ю что невольно подыгрывают самому Орбану внутри страны.

Бывший посол Венгрии в США и при НАТО Андраш Симони разразился целой отповедью Орбану в беседе с влиятельным американским изданием Politico.

- Орбану плевать на Украину. Позиция Венгрии в отношении конфликта не просто неприятность — это угроза. Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка, - заключил Симони.

- Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса, - считают и собеседники издания из других европейских стран, выставляя публичные претензии к главе правительства Венгрии.

Вот только маленький нюанс. Орбан – премьер-министр Венгрии, а не Германии, Украины или всего ЕС. И, заступая на этот пост, он давал присягу своей стране, а не Киеву. Поэтому и заботиться в первую очередь он должен о Венгрии и стараться делать все, что может для своего собственного народа. В отличие, например, от главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что ей плевать на то, что подумают немцы, потому что она дала обещание украинцам и будет его выполнять до конца.

А здесь у Венгрии им Орбана все нормально. Заключено соглашение о поставке Будапешту "Газпромом" дополнительно почти 6 миллионов кубометров газа по льготным ценам, и оно начало действовать с сегодняшнего дня. "Росатому" правительство Венгрии разрешило строительство атомной электростанции "Пакш – 2" в дополнении к построенной и действующей АЭС "Пакш".

Нет никаких сомнений, что Венгрию не коснется большая часть тех энергетических проблем, над решением которых сейчас бьется чуть ли не в истерике подавляюще большая часть Евросоюза.

Орбан сейчас действительно является угрозой, но не для Венгрии, а для Германии, Польши, Италии и т.д., и для Евросоюза в целом. Для нынешних властей всех этих государств, межгосударственных образований и надгосударственных структур.

Потому что посмотрев на то, какую взвешенную политику проводит Орбан, как это отражается на жизни обычных венгров, население других стран непременно задаст себе вопрос: "А что, разве так можно было?" Можно было, оказывается, немцу быть в первую очередь немцем, итальянцу – итальянцем, а не каждому из них становиться исключительно заукраинцем, отодвигая все остальное на второй и третий планы.

И тогда население даст ответ на этот вопрос на ближайших выборах в этих странах. Чего власти этих стран сейчас и боятся. И чего они Орбану не простят.