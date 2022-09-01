В Приморье в рамках СКШУ «Восток-2022» создан штаб коалиционной группировки войск

В рамках СКШУ «Восток -2022» на полигоне «Сергеевский» создан штаб коалиционной группировки войск подразделения соединений Восточного военного округа и девяти иностранных воинских контингентов вооруженных сил Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана. Их подразделения завершили сосредоточение в районах предстоящих боевых действий в соответствии с замыслом проведения военной операции на Приморском стратегическом направлении.

«В ходе учения войскам (силам) коалиционной группировки войск предстоит выполнить совместные задачи по практической отработке оборонительных и наступательных действий при отражении агрессии условного противника на Восточном направлении в целях сохранения мира, защиты интересов и обеспечения военной безопасности в Восточном регионе», - пояснили в Минобороны России.

Напомним, СКШУ «Восток-2022» проводится в период с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ «Восток-2022» задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения