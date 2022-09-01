«И снова третье сентября»: Тинькофф отметит день рождения соцсети «Пульс» виртуальным концертом Шуфутинского

Три года назад 3 сентября Тинькофф Инвестиции создали самую большую в России социальную сеть для инвесторов «Пульс». Сегодня она объединяет более 2 миллионов пользователей — частных инвесторов и компании, акции которых торгуются на бирже. В честь трехлетия Пульс устраивает первый в истории концерт российского артиста – Михаила Шуфутинского — в виртуальной реальности — метавселенной Decentraland. Попасть на концерт, а также получить подарки от именинника может любой желающий.

Михаил Шуфутинский был выбран гостем праздника не случайно — дата дня рождения «Пульса» совпадает с названием самого известного хита певца.

Выступление Шуфутинского начнется в метавселенной Decentraland в пятницу в 16:00, а затем повторится в субботу в 18:00. Виртуальной сценой для концерта станет пространство Tinkoff Pulse Park - городской осенний парк. Локация откроется заранее, 2 сентября в 12:00 по московскому времени.

До начала торжественной части зрители смогут побродить по аллеям парка, полюбоваться на «костры рябин» и перевернуть виртуальный календарь. Все желающие смогут испытать свою удачу, преодолев лабиринт и проверив свои задания в инвестициях. Пройдя все активности, гости праздника получат приз - NFT-актив в виде аксессуаров Михаила Шуфутинского.

Сам маэстро обратится к гостям праздника с видеопоздравлением, а затем появится перед зрителями в виде виртуального аватара. Михаил Шуфутинский исполнит песню про третье сентября и другие свои хиты.

Гостей праздника ждет еще один сюрприз: зарегистрировавшись в соцсети «Пульс» Тинькофф Инвестиций со 2 по 9 сентября, все новые пользователи получат подарочную акцию крупной российской компании на сумму до 10 тысяч рублей.

КАК ПОПАСТЬ НА КОНЦЕРТ

На день рождения «Пульса» Тинькофф Инвестиции приглашают не только участников соцсети, но и всех пользователей Рунета. Попасть на концерт можно по ссылке. Подписавшись на telegram-бота на сайте проекта и добавив событие в календарь, пользователи получают напоминание о старте мероприятия. Гостевой доступ в метавселенную Decentraland возможен и без регистрации.

Виртуальное сообщество Decentraland основано на технологии блокчейн. В метавселенной пользователи могут создавать свои уникальные пространства, произведения искусства, NFT, а также участвовать в организации платформы. Для того, чтобы стать постоянным обитателем Decentraland, в частности, получить NFT-приз, необходима регистрация.

СПРАВКА «КП»

Социальная сеть для инвесторов «Пульс» Тинькофф Инвестиций объединяет крупнейшие компании России. В числе ее участников - Яндекс, ВТБ, Сбер, OZON, Positive Technologies, X5, Аэрофлот, Московская и СПБ биржи и многие другие. Ежедневно соцсеть посещают более 350 тысяч пользователей. За три года «Пульс» стал основной площадкой для общения эмитентов и частных инвесторов.