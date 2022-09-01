«Классная сказка» приглашает школьников стать писателями

Задачи проекта «Классная сказка» – сформировать единую общероссийскую систему поддержки литературно одаренных детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Литературное творчество доступно каждому подростку, считают организаторы конкурса, но важно попасть в среду, где искренне увлечены книгами. Такую среду не надо искать далеко – можно сформировать ее в собственном классе. Это особенность «Классной сказки»: в ней участвуют целыми школьнымиклассами. Возраст участников – от 12 до 16 лет.

Задачи проекта «Классная сказка» – сформировать единую общероссийскую систему поддержки литературно одаренных детей, повысить уровень литературного образования в школе и интерес подростков к урокам словесности, а также привлечь писателей из регионов к работе с талантливыми школьниками в качестве кураторов.

На первом, отборочном этапе команды-участники (класс школы во главе с классным руководителем) должны снять ролик продолжительностью до 1 минуты на тему любого литературного произведения из школьной программы или сценку из него. Экспертное жюри оценит оригинальность идеи, выбор темы, качество актерской игры, костюмы, сюжет. Записи роликов принимаются на конкурс до 1 октября. Не позднее 10 октябряэкспертное жюри отберет 20 классов-победителей – они и станут участниками основного этапа конкурса, который будет проходить по 20 ноября.

На основном этапе каждая команда получит своего наставника – известного в регионе профессионального литератора. Они в течение месяца проведут четыре мастер-класса и два семинара. По итогам занятий класс создастзаконченный текст литературной сказки. В финал пройдут 3 команды-победителя и 5 команд резерва.

Три команды финалистов отправятся в Москву на зимние каникулы (6 января – 8 января 2023 г.). С ними проведут занятия известные российские писатели, а произведения участников будут опубликованы в сборнике и СМИ. Также школьников-финалистов ждут увлекательные мастер-классы и экскурсии по столице.

Ассоциация союзов писателей и издателей уделяет значительное внимание развитию и поддержке детских литературных талантов. По итогам конкурса «Мир литературы. Юность», проходившего также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сразу 100российских школьников провели литературную смену в Международном детском центре «Артек» (февраль 2022 г.). Лучшие работы подростков вошли в специальный сборник, были опубликованы в журнале «Юность» и других толстых литературных журналах.