Школьники и студенты России разработают для десяти городов Петровской эпохи новые туристические маршруты

В России текущий год ознаменован юбилейной датой – 350-летием со дня рождения Петра I Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартует Всероссийский конкурс «Маршруты Петровской эпохи» на лучший туристический маршрут в 10 городах, основанных при Петре I.

В России текущий год ознаменован юбилейной датой – 350-летием со дня рождения Петра I. В честь праздничного события будут проводиться и уже проводятся различные мероприятия, направленные на повышение исторической грамотности, вовлечение подрастающего поколения в углубленное изучение событий эпохи и понимание результатов исторических событий.

Приобщиться к событиям прошлого времени и поучаствовать в увлекательном деле разработки туристических маршрутов смогут дети и молодежь школьного и студенческого возрастов от 7 до 23 лет.

В дни, когда информация является общедоступной и можно найти в разных источниках большое количество разнообразных фактов и исторических сведений, важно не просто считывать с монитора компьютера данные о событиях и датах. Важно иметь возможность посмотреть на картинку более полно, оживить ее, достроить и интегрировать в уже и имеющиеся знания.

Проект «Маршруты Петровской эпохи» помогает расширить кругозор и объединить историю и реальность для лучшего понимания важности больших и маленьких городов, и формирования своего взгляда на прошлое.

Города-участники выбраны неслучайно. Они основаны самим Петром I – это Санкт-Петербург и Петергоф, Петрозаводск и Петровск, Лодейное поле и Сестрорецк, Таганрог и Бийск, Липецк и Каменск-Уральский.

Конкурс представлен двумя номинациями – «Лучший туристический маршрут» и «Лучший туристский объект». В помощь участникам организаторы разработают методические материалы о способах создания новых маршрутов, а такжеподготовки технологической карты маршрута.

К завершению проекта туристские тропы пополнятся новыми. Разработки участников станут доступны всем желающим для ознакомления и будут опубликованы.

Подведение итогов пройдет в Москве на творческом вечере. Гостей познакомят с новыми маршрутами, будет показана театральная постановка, проведен мастер-класс от историка, а также объявлены итоги конкурса.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

Проект «Маршруты Петровской эпохи» реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр развития культуры и туризма «Новый взгляд» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года об организации мероприятий в честь 350-летия со дня рождения Петра.