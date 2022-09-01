Именно такое вооружение сейчас на Донбассе прикрывает многие важные промышленные объекты

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

Именно такое вооружение сейчас на Донбассе прикрывает многие важные промышленные объекты, в частности и Запорожскую атомную станцию, которую так хочет уничтожить Зеленский, что уже вывез свою семью в США так как семью надо кормить, он выполняет все, что от него требуют хозяева).

Уничтожить АЭС ему пока не дают системы «Панцирь-С1». Радиолокационная система устанавливает невидимый «панцирь» высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей. На вооружении 12 зенитных управляемых ракет, а еще два спаренных зенитных автомата гарантирующих шквал огня в 5 тысяч выстрелов в минуту. Возможности данной машины позволяют уничтожать аэродинамические цели, высокоскоростные цели, малоразмерные летательные объекты, с временем реакции от 2 до 4 секунд.

«В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь» Западного военного округа продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку над позициями российских войск, и ракеты «Точки-У», выпущенные по освобожденным мирным населенным пунктам», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что «Панцирь-С1» позволяет оператором вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие.

«Такие, например, как бытовые дроны, размером 30 на 30 сантиметров, которые разведка ВСУ часто использует для разведки местности, и в качестве камикадзе. «Панцирь», кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть – прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами, или нет», - пояснил журналистам командир батареи ЗРПК «Панцирь-С1» Антон.

Бойцы ПВО рассказали, что даже таке грозные боевые машины, такие, например, как Ка-52, иногда нуждаются в защите. Когда «Аллигатор» заправляется и вооружается на земле – его прикрывает «Панцирь».

Расчеты «Панцирей» сменяют друг друга, но круглосуточно контролируют небо. При могут за себя постоять и уничтожить наземные цели: как пехоту, так и бронетехнику противника.

Напомним, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 7 беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Великие копана, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС. А с начала проведения специальной военной операции уничтожено 1844 беспилотных летательных аппаратов.