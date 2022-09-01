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Политика1 сентября 2022 7:35

Минобороны демонстрирует, как «Панцирь-С1» прикрывает от ракет и беспилотников Запорожскую АЭС

Российские системы ПВО также мешает украинским националистам безнаказанно обстреливать мирных села Донбасса
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Именно такое вооружение сейчас на Донбассе прикрывает многие важные промышленные объекты

Именно такое вооружение сейчас на Донбассе прикрывает многие важные промышленные объекты

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.

Именно такое вооружение сейчас на Донбассе прикрывает многие важные промышленные объекты, в частности и Запорожскую атомную станцию, которую так хочет уничтожить Зеленский, что уже вывез свою семью в США так как семью надо кормить, он выполняет все, что от него требуют хозяева).

Уничтожить АЭС ему пока не дают системы «Панцирь-С1». Радиолокационная система устанавливает невидимый «панцирь» высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей. На вооружении 12 зенитных управляемых ракет, а еще два спаренных зенитных автомата гарантирующих шквал огня в 5 тысяч выстрелов в минуту. Возможности данной машины позволяют уничтожать аэродинамические цели, высокоскоростные цели, малоразмерные летательные объекты, с временем реакции от 2 до 4 секунд.

«В процессе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь» Западного военного округа продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку над позициями российских войск, и ракеты «Точки-У», выпущенные по освобожденным мирным населенным пунктам», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что «Панцирь-С1» позволяет оператором вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие.

«Такие, например, как бытовые дроны, размером 30 на 30 сантиметров, которые разведка ВСУ часто использует для разведки местности, и в качестве камикадзе. «Панцирь», кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть – прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами, или нет», - пояснил журналистам командир батареи ЗРПК «Панцирь-С1» Антон.

Бойцы ПВО рассказали, что даже таке грозные боевые машины, такие, например, как Ка-52, иногда нуждаются в защите. Когда «Аллигатор» заправляется и вооружается на земле – его прикрывает «Панцирь».

Расчеты «Панцирей» сменяют друг друга, но круглосуточно контролируют небо. При могут за себя постоять и уничтожить наземные цели: как пехоту, так и бронетехнику противника.

Напомним, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 7 беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Великие копана, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС. А с начала проведения специальной военной операции уничтожено 1844 беспилотных летательных аппаратов.

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