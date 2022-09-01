Шойгу дал старт новому учебному году из Рязанского десантного военного училища

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт к новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях Фото: EAST NEWS

«В соответствии с решением президента России с этого учебного года каждая неделя начинается с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. К торжественной церемонии поднятия флага приступить», - скомандовал Шойгу, выступая на торжественном мероприятии в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии Маргелова.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт к новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.

В своем обращении к учащимся министр заявил, что «главные усилия в обучении курсантов и слушателей будут сосредоточены на практической составляющей с использованием опыта, приобретенного в ходе выполнения специальных задач».

Кроме того, глава ведомства обратил особое внимание на получение выпускниками навыков управления подразделениями и практику межвидового взаимодействия.

«Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения, создана современная учебно-материальная база, преподавательский состав кафедр специальных дисциплин прошёл стажировку в войсках», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Обращаясь к суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам он особо отметил: «Главное для вас – успешно осваивать знания, развивать самодисциплину, учиться принимать смелые решения и отвечать за свои поступки. Важно стать достойными и активными гражданами страны, делать все для ее защиты и процветания».

Генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что образовательные организации Министерства обороны Российской Федерации должны поддерживать высокие стандарты обучения, внедрять в учебный процесс передовые технологии и разработки, чтобы готовить настоящих профессионалов, способных быстро адаптироваться к новым реалиям и обеспечить безопасность государства.

В первый день осени к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны России приступают свыше 2 500 слушателей, более 61 000 курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств мира и около 16 000 воспитанников довузовских образовательных организаций. Все они сегодня встали под государственный флаг нашей страны и пели гимн Российской Федерации.