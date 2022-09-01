Когда Михаил Горбачёв умер, в московской клинике уже находилась его дочь Ирина

Последнее фото, которое удалось добыть в «Горбачев -Фонде», было сделано с помощью скайпа. На нем Горбачев запечатлён полулежащим. Фото: Владимир ПОЛЯКОВ

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени.

Последние примерно два с половиной года он постоянно находился в ЦКБ, в отдельном блоке. Под охраной. Посетителей к нему практически не пускали. Во-первых - пандемия. (Коронавируса, слава Богу, Михаилу Сергеевичу удалось избежать.)

А главное - состояние здоровья ухудшалось.

Горбачёв, как он мне сам рассказывал, собирался 2 марта 1991-го «по-человечески» отпраздновать 90-летие. Но врачи его не отпускали - свой день рождения он отмечал с родным коллективом «Горбачёв - Фонда», но - … по скайпу. (Мы подробно об этом рассказывали)

Да, тогда пришлось «чокаться», скажем так, с использованием мониторов. Но - был и самый настоящий торт с цифрами 90, и, фейерверк, и много букетов, в каждом из которых - около девяноста бутонов. И - поздравления со всего мира.

А в палате у виновника торжества тогда побывали экс-премьер Сергей Степашин (Сергей Вадимович родился с Михаилом Сергеевичем в один день и поздравлял его каждый год, начиная с 1994-го.)

И ещё на юбилей к Горбачеву в ЦКБ тогда приезжал Игорь Анатольевич Борисов, бывший личный врач, который, кстати, вместе с президентом СССР был в Форосе, во время путча ГКЧП в августе 1991-го.

Накануне юбилея я говорил с Горбачёвым по телефону.

Михаил Сергеевич тогда меня прямо огорошил «шутливым вопросом»: «Вы меня не похоронили ещё?» У него все время был мобильный телефон, по которому мне иногда удавалось до Михаила Сергеевича дозвониться.

В своих интервью Михаил Сергеевич жаловался на здоровье, на отсутствие аппетита. Ещё он говорил, что перенёс четыре сложных операции, что похудел на 30 килограммов. (В другой раз он сказал, что сбросил 40 килограммов.) Но присутствие духа никогда не терял.

Последнее фото, которое мне удалось добыть в «Горбачев -Фонде», было сделано с помощью скайпа. На нем Горбачев запечатлён полулежащим. (см. фото.) О том, что состояние здоровья Михаила Сергеевича ухудшается, лично я почувствовал где-то полгода назад. Во-первых, информация из его окружения была не очень оптимистична.

Месяца три назад мобильник Горбачёва был постоянно отключён. А потом - и вовсе: «Абонент в сети не зарегистрирован»…

…Когда Михаил Горбачёв умер, в московской клинике уже была его дочь Ирина, которая постоянно проживает в Германии но, когда узнала о тяжелом состоянии отца, приехала в Россию. На мой вопрос - с какого конкретно времени Ирина Михайловна находилась рядом с Михаилом Сергеевичем, мне сказали: «Какое это имеет значение…»

На похороны дедушки собираются приехать из Германии и его внучки - Ксения и Анастасия. Приедет ли кто из зарубежных лидеров проститься с Горби? Это пока не известно.

КСТАТИ

Прощание с президентом СССР пройдет в Колонном Зале Дома Союзов в субботу, 3 сентября, с 10 до 14 часов.

Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

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