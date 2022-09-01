Пользователи VK Музыки проверят, насколько их музыкальный вкус совпадает с сотней артистов

Подборки треков, которые слушают звёзды, представлены в разделе «100 личных плейлистов» в приложении VK Музыка и музыкальном разделе ВКонтакте

VK Музыка — первый музыкальный сервис, где пользователи могут узнать, насколько их музыкальный вкус совпадает со вкусами знаменитостей. Для этого сотня музыкантов — Zivert, Сергей Жуков, HammAli & Navai, Клава Кока, OG Buda, Тимати — составили плейлисты со своими любимыми треками. Также в сервисе доступны подборки треков от Басты, МакSим, SLAVA MARLOW, Miyagi & Andy Panda, Сергея Бурунова, Вали Карнавал и многих других артистов.

Подборки треков, которые слушают звёзды, представлены в разделе «100 личных плейлистов» в приложении VK Музыка и музыкальном разделе ВКонтакте. Каждый пользователь увидит их в своём порядке: от самого большого процента совпадения к меньшему. Порядок и процент совместимости могут меняться каждый день: алгоритмы постоянно анализируют прослушанную музыку и предлагают наиболее подходящие рекомендации. Результатами совпадения с любым из представленных артистов можно поделиться ВКонтакте и других социальных сетях.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«Специально для наших пользователей звёзды собрали более 100 уникальных плейлистов с музыкой, которую они слушают сами. Каждый плейлист — это 1,5 часа погружения в мир артиста. Это возможность пополнить свою музыкальную библиотеку новой музыкой, которая много значит для самих музыкантов. Наши алгоритмы рекомендаций уже помогают находить новую музыку в блоке «Слушайте друг друга» — его мы запустили в апреле. Пользователи могли увидеть процент совпадения своего музыкального вкуса с другими пользователями. С момента запуска аудитория раздела выросла на 20% и продолжает расти, а слушатели добавили к себе почти 100 млн треков из рекомендуемых плейлистов».

Чтобы рассказать о новой возможности в сервисе, VK Музыка запустила глобальную рекламную кампанию. Коммуникация разработана в новой креативной рамке «Место встречи VK». Креатив подчёркивает яркий характер бренда VK Музыка и многообразие контента сервиса.

Специально для сервиса артисты поделились подборками своих любимых треков и рассказали, почему выбрали именно их.

Сергей Жуков:

«В моём плейлисте есть, с одной стороны, «Сектор Газа», с другой — Ковердейл с Whitesnake, а посередине Богдан Титомир… Такой коктейль даёт понять, что я не тот человек, который закрывается вечером дома, включает альбом «Руки Вверх!» и кайфует сам от себя. Это явно не про меня. Я вот как знал все альбома Хоя, так и сейчас могу вам их спеть наизусть».

Zivert:

«В моём плейлисте есть в том числе треки, которые развивали мой музыкальный вкус и которые „достались“ мне от родителей, — это хороший, старый, добрый зарубежный рок-н-рольчик 80-х годов».

В VK Музыке любые треки доступны без подписки. С подпиской же пользователи могут слушать треки без рекламы, с выключенным экраном и офлайн.

Ранее в VK Музыке появилась лента с музыкальными обновлениями. Пользователи могут узнать о новых релизах любимых исполнителей, получить свежие подборки от кураторов и сообществ и увидеть, какие песни добавили к себе другие слушатели. Также слушатели могут перенести свою музыку из других популярных музыкальных сервисов.