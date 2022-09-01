МегаФон запустил бесплатного виртуального секретаря для всех своих абонентов

Не имеющее в России аналогов решение МегаФона «Агент Ева» стало доступно всем абонентам оператора. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать определенные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.

И ПЕРЕЗВОНИТ, И ПОШУТИТ

Владелец телефона сбросил или пропустил звонок? Агент Ева сама ответит на вызов. Благодаря искусственному интеллекту она способна поддержать любой разговор. Если вызов важный, Ева уточнит детали, например, выяснит у собеседника, в какое время абонент может перезвонить, а если звонит спамер — выслушает условия предложения и попрощается. Текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога приходит в приложение МегаФона.

Агент Ева быстро и с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, секретарь покажет визитку с категорией организации или укажет ее конкретное название.

В один клик пользователь может заблокировать отдельные категории нежелательных звонков и такие вызовы будут автоматически переводиться на виртуального секретаря. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

Сервис сделает безопаснее серфинг в интернете: при попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции будут доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. Также есть возможность выбрать виртуального секретаря Максима с мужским голосом.

«СТАЛО УДОБНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ»

«Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее, — пояснил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. - С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов».

Как отмечается, впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.

Статистика, собранная в ходе пилотного проекта, показала, что чаще всего россиянам поступают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).