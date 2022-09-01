Владимир Путин поклонился Михаилу Горбачеву

Российский лидер не сможет быть на похоронах, поэтому простился с экс-президентом СССР заранее Фото: REUTERS

Владимир Путин простился с Михаилом Горбачевым. Как рассказал, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, из-за плотного графика глава государства не сможет присутствовать на церемонии прощания, «поэтому принял решение обязательно это сделать сегодня», - сказал Песков.

Президент заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград 1 сентября. Он возложил букет алых роз к гробу Горбачева, постоял какое-то время и поклонился.

Общая церемония прощания с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября. Как объяснили в Кремле, «там будут элементы государственных похорон». То есть - почетный караул, прощание. По словам Пескова, «государство будет оказывать помощь в организации».

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