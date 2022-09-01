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Экономика1 сентября 2022 11:00

Во Владивостоке обсудят «многополярный мир»

На ВЭФ пройдет почти 100 деловых мероприятий
Алексей КУЗНЕЦОВ
На ВЭФ пройдет почти 100 деловых мероприятий

На ВЭФ пройдет почти 100 деловых мероприятий

Всего несколько дней осталось до открытия очередного – уже седьмого по счету – Восточного экономического форума. На этот раз главная тема ВЭФ – «На пути к многополярному миру». Всего в рамках форума пройдет более 90 деловых мероприятий. Участие в них примут 330 спикеров и модераторов.

- Форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов, – заявил перед началом форума Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента в ДФО.

По его словам, площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов.

Все деловые мероприятия разбиты на шесть тематических блоков:

«Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением»;

«Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых»;

«Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?»;

«Создаем новое качество жизни для людей»;

«У каждого свой путь: логистика изменившегося мира»;

«Патриотизм на смену толерантности».

Участники форума обсудят возможности молодежи в политике и бизнесе, инновации, креативные индустрии, а также экологию - в частности, проблемы сохранения тигра. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Большое внимание, как и раньше, посвящено межстрановым бизнес-диалогам. На этот раз отдельные сессии пройдут с представителями Индии, Монголии и Вьетнама. Кроме того, пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР.

- Восточный экономический форум открывает осенний деловой сезон. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой форума, – заявил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022.

Напомним, ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года. Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.

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