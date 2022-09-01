Во Владивостоке обсудят «многополярный мир»

На ВЭФ пройдет почти 100 деловых мероприятий

Всего несколько дней осталось до открытия очередного – уже седьмого по счету – Восточного экономического форума. На этот раз главная тема ВЭФ – «На пути к многополярному миру». Всего в рамках форума пройдет более 90 деловых мероприятий. Участие в них примут 330 спикеров и модераторов.

- Форум стал одним из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов, – заявил перед началом форума Юрий Трутнев, вице-премьер и полпред президента в ДФО.

По его словам, площадка ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти, обсуждения актуальных тем и проведения официальных встреч и переговоров, заключения соглашений и контрактов.

Все деловые мероприятия разбиты на шесть тематических блоков:

«Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением»;

«Мировое разделение труда: от старых связей к созданию новых»;

«Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?»;

«Создаем новое качество жизни для людей»;

«У каждого свой путь: логистика изменившегося мира»;

«Патриотизм на смену толерантности».

Участники форума обсудят возможности молодежи в политике и бизнесе, инновации, креативные индустрии, а также экологию - в частности, проблемы сохранения тигра. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Большое внимание, как и раньше, посвящено межстрановым бизнес-диалогам. На этот раз отдельные сессии пройдут с представителями Индии, Монголии и Вьетнама. Кроме того, пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР.

- Восточный экономический форум открывает осенний деловой сезон. В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу, который подкрепляется внушительной деловой программой форума, – заявил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022.

Напомним, ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года. Подробная информация о деловой программе ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.