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Звезды1 сентября 2022 11:10

Билан спел «Крылатые качели» в честь погибших детей Донбасса: душераздирающий клип заставляет плакать даже мужчин

Ранее артист выражал готовность материально помогать республикам
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Ранее артист выражал готовность материально помогать республикам

Ранее артист выражал готовность материально помогать республикам

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше и больше российских артистов начинают прозревать по поводу событий на Донбассе и востоке Украины. Евгений Миронов увидел все своими глазами и ужаснулся. Антон Шагин, который сейчас в Мариуполе, тоже вернулся из первой поездки в ДНР другим человеком.

Как и Полина Агуреева, выступавшая в Донецке, осталась восхищенной мужеством ополченцев, которых столько лет утюжат ВСУ.

Вот и до Димы Билана начала доходить правда. В июне он признался, что последние 8 лет жил в неведении и не знал о том, что происходит с мирными людьми на Донбассе.

- Я не знаю, как так получилось, но в моем информационном поле эта тема была по касательной, - удивлялся артист. - При всем своем кругозоре и интересах - будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции, меня это каким-то образом обошло стороной. Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка - творческая, какая угодно, вы только скажите.

«Творческая поддержка» в итоге последовала. 1 сентября в День знаний Дима выпустил клип на кавер-версию советского кинохита «Крылатые качели» Юрия Энтина и Евгения Крылатова из картины «Приключения Электроника».

Помимо того, что Билан довольно чувственно и эмоционально исполнил шлягер, он снабдил его недвусмысленным видеорядом. Ролик посвящен погибшим на Донбассе в результате обстрелов украинской стороны детям, которые в школу уже не пойдут.

По сюжету клипа Дима начинает петь в католическом храме, сидя на одной из лавочек. Горят свечи и певец мысленно молится за всех невинных малышей, что погибли в Донецке и Донецкой области. Они больше не понесут цветы учителям, не поднимут руку на уроке и не принесут домой хороших оценок. Потому что Киев решил, что можно бомбить мирный регион, не желающий жить вместе с украинской властью. В Донецке в парке имени Ленинского комсомола есть специальный мемориал для тех, кто не верит, что такое возможно. Туда даже периодически привозят пленных солдат ВСУ — взрослые и прожженные огнем войны мужики рыдают, когда видят фамилии погибших детей: самым младшим из них не было и года.

Мемориал «Аллея ангелов» был открыт в 2015 году — с тех пор мало что изменилось. Дети на Донбассе так и продолжают гибнуть от обстрелов украинской стороны. Только с февраля текущего года в Донецкой народной республике погибли 35 детей, а всего с 2014 года — 117 (а по данным ООН, почти 150 детей). Ранения получили почти полтысячи мальчиков и девочек.

Дима Билан решил увековечить память об этих детях в клипе. Ведь пока он молится за них, в кадре появляются настоящие черно-белые фото малышей, которых уже нет. Смотреть на это невыносимо. Кто-то улыбается под елочкой, кто-то примеряет венок из ромашек, кто-то целит в камеру боксерскими перчатками, кто-то пронизывающе вглядывается в камеру, словно в самую душу. Невероятно красивые девушки. Независимые и серьезные парни.

На контрасте с этим видеорядом в клипе появляется образцовая, как из рекламы майонеза, семья — и провожает нарядного и опрятного сына в школу. Некоторым везет больше.

— 1 сентября — дата , которую ждут все родители и дети! — подписал видеоролик артист. — День начала нового учебного год ! Но не все в этот день начнут новый школьный год! «Крылатые качели» - клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок.

В финале клипа на черном фоне полминуты идут страшные посмертные титры — перечисление имен детей с закрытой датой жизни.

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