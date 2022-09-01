Билан спел «Крылатые качели» в честь погибших детей Донбасса: душераздирающий клип заставляет плакать даже мужчин

Ранее артист выражал готовность материально помогать республикам Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше и больше российских артистов начинают прозревать по поводу событий на Донбассе и востоке Украины. Евгений Миронов увидел все своими глазами и ужаснулся. Антон Шагин, который сейчас в Мариуполе, тоже вернулся из первой поездки в ДНР другим человеком.

Как и Полина Агуреева, выступавшая в Донецке, осталась восхищенной мужеством ополченцев, которых столько лет утюжат ВСУ.

Вот и до Димы Билана начала доходить правда. В июне он признался, что последние 8 лет жил в неведении и не знал о том, что происходит с мирными людьми на Донбассе.

- Я не знаю, как так получилось, но в моем информационном поле эта тема была по касательной, - удивлялся артист. - При всем своем кругозоре и интересах - будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции, меня это каким-то образом обошло стороной. Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать. Это действительно трагедия. И я согласен с тем, что на это надо было обращать внимание. Адресной помощи Донбассу у меня пока не было, но если нужна будет моя поддержка - творческая, какая угодно, вы только скажите.

«Творческая поддержка» в итоге последовала. 1 сентября в День знаний Дима выпустил клип на кавер-версию советского кинохита «Крылатые качели» Юрия Энтина и Евгения Крылатова из картины «Приключения Электроника».

Помимо того, что Билан довольно чувственно и эмоционально исполнил шлягер, он снабдил его недвусмысленным видеорядом. Ролик посвящен погибшим на Донбассе в результате обстрелов украинской стороны детям, которые в школу уже не пойдут.

По сюжету клипа Дима начинает петь в католическом храме, сидя на одной из лавочек. Горят свечи и певец мысленно молится за всех невинных малышей, что погибли в Донецке и Донецкой области. Они больше не понесут цветы учителям, не поднимут руку на уроке и не принесут домой хороших оценок. Потому что Киев решил, что можно бомбить мирный регион, не желающий жить вместе с украинской властью. В Донецке в парке имени Ленинского комсомола есть специальный мемориал для тех, кто не верит, что такое возможно. Туда даже периодически привозят пленных солдат ВСУ — взрослые и прожженные огнем войны мужики рыдают, когда видят фамилии погибших детей: самым младшим из них не было и года.

Мемориал «Аллея ангелов» был открыт в 2015 году — с тех пор мало что изменилось. Дети на Донбассе так и продолжают гибнуть от обстрелов украинской стороны. Только с февраля текущего года в Донецкой народной республике погибли 35 детей, а всего с 2014 года — 117 (а по данным ООН, почти 150 детей). Ранения получили почти полтысячи мальчиков и девочек.

Дима Билан решил увековечить память об этих детях в клипе. Ведь пока он молится за них, в кадре появляются настоящие черно-белые фото малышей, которых уже нет. Смотреть на это невыносимо. Кто-то улыбается под елочкой, кто-то примеряет венок из ромашек, кто-то целит в камеру боксерскими перчатками, кто-то пронизывающе вглядывается в камеру, словно в самую душу. Невероятно красивые девушки. Независимые и серьезные парни.

На контрасте с этим видеорядом в клипе появляется образцовая, как из рекламы майонеза, семья — и провожает нарядного и опрятного сына в школу. Некоторым везет больше.

— 1 сентября — дата , которую ждут все родители и дети! — подписал видеоролик артист. — День начала нового учебного год ! Но не все в этот день начнут новый школьный год! «Крылатые качели» - клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок.

В финале клипа на черном фоне полминуты идут страшные посмертные титры — перечисление имен детей с закрытой датой жизни.