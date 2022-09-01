Женщины Европы готовы содрать с себя нижнее белье ради Зеленского

В конце мая премьер Финляндии Санна Марин посетила Украину и предложила Киеву финансовую помощь Фото: REUTERS

В чем существенное отличие нынешнего президента Украины от известного литературного персонажа Паниковского? Последний, как мы помним, слезно жаловался, что его девушки не любят. А вот пан Зе может похвалиться: его-то барышни из ЕС и НАТО не просто обожают, а еще и в обиду не дадут. Доказательств этому на днях появилось предостаточно.

Сразу три политические амазонки Запада грозно сомкнули свои груди на защиту Зеленского и «его народа». Анналена Бербок, глава МИД Германии, выступая на «Форуме 2000» в Чехии, откровенно призналась: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова немецкой коллеги так: это «просто фантастическое признание». Действительно, представьте жену, которая говорит мужу: неважно, как ты к этому отнесешься, но я буду с другим милым мне человеком столько, сколько смогу…

Зе может похвалиться: его-то барышни из ЕС и НАТО не просто обожают, а еще и в обиду не дадут Фото: REUTERS

Лиз Трасс, глава МИД Великобритании и, как ожидают, без пяти минут премьер-министр этой страны, на предвыборных дебатах в Лондоне заявила, что, возглавив правительство, первому позвонит Зеленскому и постарается тут же рвануть на свиданку с ним в Киев. А все потому, что «стратегически важно победить Путина на Украине». Ведь кто героически борется с Мордором, невзирая на лишения, потери и раны? Не снимающий маечку цвета хаки воин света Зеленский, просящий подбросить ему оружия и деньжат. Тут уже другая ассоциация: «Она его за муки полюбила, а он ее - за состраданье к ним». Сомневаться в том, что политические чувства британской Лиз и украинского Володимир горячи и взаимны не приходится - они сами об этом постоянно говорят.

Лиз Трасс, глава МИД Великобритании и, как ожидают, без пяти минут премьер-министр этой страны, на предвыборных дебатах в Лондоне заявила, что, возглавив правительство, первому позвонит Зеленскому Фото: REUTERS

И еще одна амазонка, готовая для Зеленского если не на все, то на очень многое. В конце мая премьер Финляндии Санна Марин посетила Украину и предложила Киеву финансовую помощь. И до сих пор, судя по всему, предлагает себя Зеленскому. Даже несмотря на то, что по прошествии трех месяцев после этого призналась: из-за энергетического кризиса Финляндия живет «как будто в условиях военной экономики и это ненормальная экономическая ситуация». Одним словом: милый, поиздержалася я, но за-ради тебя последнюю комбинашку с себя снять готова. Как это может сделать финский премьер, легко представить по известным кадрам с ее вечеринок.

Анналена Бербок, глава МИД Германии Фото: REUTERS

Ох, обзавидывался бы Паниковский. И, конечно же, не понял бы, за что натовские барышни так Зеленского любят. Внешне вроде бы так себе, есть и покраше. Не понять похитителю гусей, что стержень их столь горячего чувства заключен в одном обоюдном чувстве - жгучей ненависти к России и желании ее раздавить. Бывает так, когда общая ненависть к чему-то порождает взаимную любовь. И скрывать это никто даже не пытается, наоборот, женская часть руководства стран НАТО-ЕС это всячески подчеркивает и при всяком случае повторяет. Мужики, может, иной раз и смолчали бы, но женскому сердцу не прикажешь…

Не забудем и о других западных амазонках, признающихся в страстном чувстве Зеленскому. Начать с Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии. Уж сколько раз она признавалась в политической любви и верности президенту Украины. Вспомним ее обещания: и опросник для вступления в ЕС поможем как можно быстрее заполнить, и денег, сколько надо будет, передадим, и оружия всякого предоставим. Мотив любви тот же - ненависть к России, которая, по словам воинствующего гинеколога (это ее гражданская специальность), ни в коем случае не должна победить.

Обратим внимание и на то, что во многих странах Запада министрами иностранных дел сейчас - женщины. Надо ли сомневаться, кому отдано их сердце, пусть и в политическом плане? А на подходе выборы генсека НАТО. Борис Джонсон (тоже большой поклонник Зеленского) бесславно уходящий с поста премьера Англии, было уже к заветному креслицу потянулся. Но тут же получил отлуп: есть мнение (какая знакомая формулировка!), что следующим генсеком блока должна стать женщина. И сейчас уже возможные имена в прессе перетираются.

Среди них, между прочим, называли и бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте, патентованную русофобку. В том, что она уже, пусть и пока платонически, страстно желает прижать к своей груди Зеленского, сомнений нет. Недаром же она свою страну называла буфером между Россией и Западом. Что некоторым политологам дало основание назвать ее политическое кредо «буфером Грибаускайте». Впрочем, если главой альянса выберут и другую амазонку, то только после того, как кандидат правильно пройдет тест «любит-не любит» на Зеленского.