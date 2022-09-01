Зеленский продал Родину? Подробности скандала с виллой президента Украины, сданной в аренду русской семье

Кстати, за Зеленскими до сих пор числится огромный пентхаус в жилом комплексе «Император», что в крымской Ливадии Фото: REUTERS

Выходит, правы были древние римляне: деньги-то действительно не пахнут. Издание Il Tirreno, выходящее в итальянской Тоскане, сообщило, что Владимир и Елена Зеленские сдают в аренду свою виллу в самом роскошном местном курортном городке Форте-дей-Марми. За полсотни тысяч евро в месяц. Ну сдают и сдают - это, в конце концов, их личное дело. Но пикантность в том, утверждает газета, что арендаторами стала некая супружеская пара из... России. Якобы Зеленские до этого пытались заселить в свой дом корейцев, но дело не выгорело. А приличную сумму терять не хотелось. Поэтому, когда нарисовались кандидаты из «страны-агрессора» и согласились платить на условиях хозяев, президент с женой долго не колебались. И теперь соседи Зеленских утверждают, что в вилле звучит русская речь.

Непатриотичная алчность украинского лидера привлекла внимание итальянской прессы. Правда и тут кое-кто попытался вывести его из-под огня: дескать, арендная плата наверняка перечисляется на закупки западных вооружений для ВСУ. За серьезное расследование взялась солидная газета La Stampa. Журналисты связались с агентом по недвижимости Клауди Сальвини, который слухи о российских арендаторах опроверг. Он сообщил, что Елена Зеленская категорически потребовала - россиян не пускать. А как же разговоры на русском языке, слышащиеся из-за забора? «Возможно, это были гости, но не арендующие», - заюлил риэлтор. Кто в действительности живет сейчас на вилле Зеленских, так и осталось не проясненным.

А домик-то у них миленький! Вилла площадью 413 кв. метров, в пятистах метрах от моря, была куплена четой в 2015 году за 3,1 миллиона евро. В то время Зеленский еще вовсю веселил публику на шоу «Квартала 95». Недвижимость в Форте-дей-Марми стала самым дорогим объектом в его налоговой декларации. Но, став президентом, Владимир Александрович свое имя из декларации тихонько убрал, и теперь единственной владелицей виллы осталась его супруга Елена.

Ходят слухи, что хозяева подумывают продать дом, но с наваром - уже за 5 миллионов евро.

Кстати, за Зеленскими до сих пор числится огромный пентхаус в жилом комплексе «Император», что в крымской Ливадии. Официальная владелица - тоже супруга Елена. Купили апартаменты за 164 тысячи долларов в 2013 году, еще до того, как Крым вернулся в Россию. Зеленские никогда там не жили. Два года назад чета пыталась продать квартиру - в четыре раза дороже, чем покупала. Но это им вряд ли удастся. Как сообщил КП-Крым вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, пентхаус президента попал под программу национализации имущества. Крымские депутаты поддержали поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества украинских политиков и бизнесменов, а также других иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Итальянские власти заморозили 11 вилл на Сардинии, принадлежащих владельцу российского производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеславу Кантору. В апреле Великобритания и Евросоюз ввели персональные санкции против предпринимателя. При этом удобрения «Акрона» из-под санкций выведены, Запад в них нуждается и продолжает покупать. Вот такая диверсификация.