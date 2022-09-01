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Политика1 сентября 2022 11:21

В Минобороны рассказали, как спасали мир от ядерной катастрофы в Международный День мира

Зеленский бросил на Запорожскую атомную станцию сразу несколько групп диверсантов, а потом ударил по ее ядерным блокам американской артиллерией
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сегодня нашим военным удалось пресечь провокацию Зеленского, что бросил на Запорожскую атомную станцию сразу несколько групп диверсантов

Сегодня нашим военным удалось пресечь провокацию Зеленского, что бросил на Запорожскую атомную станцию сразу несколько групп диверсантов

Фото: REUTERS

«Американские и европейские элиты совершенно не готовы к новой эпохе соперничества великих держав. Внезапно мир стал очень опасным местом. После десятилетий кажущейся стабильности соперничество великих держав вновь вышло на поверхность. Все предположения, что эпоха «холодной войны» закончена - под сомнением. Война между Россией и Украиной плавно переросла в конфликт между возглавляемой Соединенными Штатами коалицией стран НАТО и Россией. Тем временем давняя экономическая напряженность между Китаем и Соединенными Штатами достигает точки кипения, угрожая существующим механизмам безопасности в Тихоокеанском регионе. Ситуация еще более осложняется вызванным пандемией нарушением глобальных экономических связей и цепочек поставок, а также войной на Украине и последующим энергетическим кризисом. Вызывает тревогу тот факт, что все эти кризисы, похоже, застали Запад врасплох», - пишет автор издания Spiked Фрэнк Фуреди.

Как известно, любые боевые действия - продолжение неудачной дипломатии другими средствами. Военными средствами. Собственно, вина в том тех самых заносчивых западных вояк и купленных ими дипломатов, что не захотели слышать предупреждения российских политиков о недопустимости продвижения НАТО на Восток.

Время дипломатии ушло, как вода в песок. Очередь показывать свою отличную военную выучку. В России с этим проблем почти нет: часть российской армии сейчас обеспечивает безопасность границ, другая разминается в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» вместе с армией Китая в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей, а ограниченный контингент проводит специальную военную операцию на Донбассе.

Сегодня нашим военным удалось пресечь провокацию Зеленского, что бросил на Запорожскую атомную станцию сразу несколько групп диверсантов, а потом ударил по ее ядерным блокам американской артиллерией. В итоге все диверсанты были уничтожены, а артиллерия подавлена.

Вот хроника спасения российскими военными миллионов мирных граждан Донбасса, Украины и Европы. Ее довел до общественности на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков:

- «В 06.20 минут 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. На побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек. Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции».

- «Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы».

- «В 07.00 подразделениями российских вооруженных сил пресечена еще одна попытка высадки десанта для захвата атомной электростанции. В нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими вооруженными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены».

-В 08.00 киевским режимом заблокирован проезд миссии экспертов МАГАТЭ с подконтрольной территории на Запорожскую атомную электростанцию. Украинской артиллерией ведутся обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС».

Генерал-лейтенант отметил, что «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остаётся под полным контролем».

При этом официальный представитель Минобороны подчеркнул, что киевский режим не прекращал «безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении».

Что собственно только усугубило положение ВСУ.

«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», - перечислил потери ВСУ Конашенков.

Он также отметил, что сотни военнослужащих потеряли националистическое подразделение «Кракен» и 93-я механизированная бригада ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики. 72-ой механизированной бригаде в районе Артемовска пришлось оставить позиции из-за массового дезертирства военнослужащих.

По данным Минобороны России ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: 4 пункта управления, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 59 артиллерийских подразделений (в том числе огневой взвод американских гаубиц М777), живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 8 беспилотников, одна баллистическая ракета «Точка-У» и 48 снарядов реактивных систем залпового огня. А в районе Антоновского моста российскими средствами ПВО сбиты две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США», - также сообщил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня, во время открытого урока для школьников президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает невозможным поражение России в спецоперации на Украине: "Не украинцы к этому (нападению) готовились. К этому готовились там, на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию. Они будут делать все для того, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени».

А еще признался, что к нему в 90-х годах прошлого века приезжал один из главных врагов России Сорос: «Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на «историческую правду», на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику».

Кстати, в России тогда чиновники Министерства образования не были столь категоричными, и почему-то до сих пор не находятся под следствием.

- «Вот тогда я и стал «тоталитарным диктатором», ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. А посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной", - сказал детям белорусский лидер.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

280 - самолетов.

151 - вертолет.

1852 - беспилотных летательных аппарата.

371 - зенитный ракетный комплекс.

4663 - танка и других боевых бронированных машин.

822 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3363 - орудия полевой артиллерии и миномета.

5192 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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